ملك مصر السابق أحمد فؤاد الثاني يزور المتحف المصري الكبير

زار الملك أحمد فؤاد الثاني ملك مصر السابق وأسرته المتحف المصري الكبير ، حيث كان في استقباله اللواء عاطف مفتاح المشرف على مشروع المتحف والمنطقة المحيطة به.



وتجول الملك أحمد فؤاد الثاني ونجله الأمير محمد علي وزوجته و أحفاده في المتحف ، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية في مختلف أنحاء المتحف .



كما أبدى ملك مصر السابق وأسرته إعجابهم بالمتحف الذي يعرض تاريخ مصر ، وحرص الملك أحمد فؤاد الثاني على توثيق الزيارة بمنشور على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي ، تضمن صورا للزيارة وعلق قائلا " في زيارة الأجداد الأول .. نبع الحضارة".