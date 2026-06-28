توك شو| استقرار أسعار الذهب والعملات والطقس..البحرين: تضرر مبنى سكني بالمحرق جراء اعتداءات إيرانية ولا خسائر بشرية

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي

حالة الطقس اليوم | أجواء شديدة الحرارة.. والرطوبة ترفع المحسوسة إلى 42 درجة



عرض برنامج صباح البلد حالة الطقس،حيث تشهد البلاد اليوم الأحد أجواءً صيفية حارة إلى شديدة الحرارة، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية في مختلف المحافظات، وفق توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

طقس حار على أغلب الأنحاء

أوضحت الهيئة أن الطقس يكون معتدلًا ورطبًا خلال ساعات الصباح الباكر، ثم يتحول إلى حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يسود طقس شديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد، في حين يكون الطقس ليلًا معتدلًا ورطبًا على أغلب الأنحاء، ومائلًا للحرارة على جنوب الصعيد.

الرطوبة ترفع الحرارة المحسوسة

وأشارت الهيئة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة عن القيم المسجلة في الظل بما يتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين، لتصل الحرارة المحسوسة إلى 37 درجة بالقاهرة الكبرى، و42 درجة بجنوب الصعيد.

شبورة صباحية ورياح متقطعة

وتوقعت الأرصاد تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على مناطق من شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا وتتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

كما تنشط الرياح أحيانًا بسرعة تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة البحر الأحمر، مع فرص ضعيفة لتكوّن سحب منخفضة قد يصاحبها رذاذ خفيف وغير مؤثر على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة.

أسعار العملات اليوم أمام الجنيه المصري.. الدولار يسجل 49.57 جنيه للشراء



رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، اليوم، أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، والتي جاءت كالتالي:

الدولار الأمريكي

الشراء: 49.57 جنيه

البيع: 49.47 جنيه

اليورو

الشراء: 56.24 جنيه

البيع: 56.12 جنيه

الجنيه الإسترليني

الشراء: 65.28 جنيه

البيع: 65.11 جنيه

الريال السعودي

الشراء: 13.20 جنيه

البيع: 13.17 جنيه

الدرهم الإماراتي

الشراء: 13.49 جنيه

البيع: 13.47 جنيه

وتشهد أسعار العملات تحديثًا بشكل مستمر وفقًا لحركة التداول في البنوك والسوق المصرفية، وسط متابعة من المواطنين والمستوردين والمستثمرين لتطورات سوق الصرف.

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يسجل 5795 جنيهًا



رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، اليوم، أحدث أسعار الذهب في الأسواق المحلية، والتي جاءت على النحو التالي:

عيار 18: 4967 جنيهًا للجرام.

عيار 21: 5795 جنيهًا للجرام.

عيار 24: 6623 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: 46360 جنيهًا.

وتشهد أسعار الذهب تغيرات مستمرة على مدار اليوم، وفقًا لتحركات الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار، إلى جانب عوامل العرض والطلب داخل السوق المحلية.

عوامل تسعير الذهب في مصر

تتأثر أسعار الذهب في السوق المحلية بعدة عوامل رئيسية، تجعلها تتغير بشكل يومي، وأحيانًا أكثر من مرة خلال اليوم، ومن أبرزها:

1- السعر العالمي للأوقية

يعد السعر العالمي للذهب في البورصات الدولية العامل الأهم في تحديد الأسعار محليًا، حيث يؤدي ارتفاع أو انخفاض سعر الأوقية إلى تحرك أسعار الذهب في الأسواق المصرية.

2- سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

نظرًا لأن الذهب يتم تسعيره عالميًا بالدولار، فإن أي تغير في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري ينعكس بشكل مباشر على أسعار الذهب داخل السوق المحلية.

3- العرض والطلب

يزداد سعر الذهب مع ارتفاع الطلب عليه، خاصة في مواسم الزواج والأعياد والمناسبات، بينما قد يتراجع مع انخفاض الإقبال أو زيادة المعروض.

البحرين: تضرر مبنى سكني بالمحرق جراء اعتداءات إيرانية ولا خسائر بشرية



أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الداخلية البحرينية" بتضرر مبنى سكني في محافظة المحرق جراء اعتداءات إيرانية ولا خسائر بشرية.

إيران تواصل نهجها العدائي عبر استهداف المدنيين بالصواريخ والمسيرات

كما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "قوة دفاع البحرين" أن إيران تواصل نهجها العدائي عبر استهداف المدنيين بالصواريخ والمسيرات.

ناقد رياضي يكشف كواليس استعداد منتخب مصر لمواجهة أستراليا



أكد بلال السيسي الناقد الرياضي، أن الجماهير المصرية صنعت أجواءً استثنائية عقب مباراة إيران، سواء داخل الملعب أو أمام مقر إقامة المنتخب، مشيرًا إلى أن اللاعبين حرصوا على النزول والاحتفال مع الجماهير التي ساندتهم بقوة منذ وصول البعثة إلى الولايات المتحدة.

وأوضح أن الإقبال الجماهيري على مباراة أستراليا كبير للغاية، لدرجة أن التذاكر نفدت، بينما وصلت أسعارها في السوق السوداء إلى أضعاف قيمتها الرسمية.

صلاح يطمئن الجماهير

طمأن السيسي الجماهير على حالة قائد المنتخب محمد صلاح، مؤكدًا أن إصابته عبارة عن شد خفيف في العضلة الخلفية، وأنه طلب الخروج أمام إيران لتجنب تفاقم الإصابة.

هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ محلل اقتصادي يكشف أفضل توقيت للاستثمار



تشهد أسعار الذهب خلال الفترة الحالية حالة من التقلبات الملحوظة، ما يثير تساؤلات الكثير من المواطنين حول التوقيت الأنسب للبيع أو الشراء، خاصة مع تراجع الأسعار محليًا وعالميًا خلال الأيام الأخيرة.

وبين من يرى أن الانخفاض يمثل فرصة جيدة للاستثمار، ومن يفضل الانتظار ترقبًا لمزيد من التراجعات، يظل الذهب إحدى أبرز أدوات الادخار التي تحظى باهتمام واسع في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.

أكد الكاتب الصحفي والمحلل الاقتصادي أحمد زغلول أن التراجعات الأخيرة التي شهدتها أسعار الذهب قد تمثل فرصة مناسبة للراغبين في الاستثمار والادخار على المدى الطويل، خاصة في ظل انخفاض الأسعار محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن المعدن الأصفر لا يزال يحتفظ بقيمته كأحد أهم الملاذات الآمنة.

إكرام بدر الدين: مضيق هرمز ورقة ضغط إيرانية.. والتصعيد مع أمريكا محسوب لتجنب المواجهة الشاملة



قال الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية، إن مضيق هرمز عاد ليكون أحد أبرز ملفات الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدًا أن التصعيد العسكري الأخير بين الجانبين لا يعكس رغبة حقيقية في الانزلاق إلى حرب شاملة، وإنما يأتي في إطار تبادل رسائل القوة والضغط السياسي.

وأوضح بدر الدين خلال مداخلة في برنامج «صباح الخير يا مصر»، أن الضربات المتبادلة التي شهدتها المنطقة مؤخرًا جاءت بالتزامن مع استمرار التفاوض حول مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران، والتي تتضمن عددًا من الملفات الرئيسية، من بينها الملاحة في مضيق هرمز، والبرنامج النووي الإيراني، واليورانيوم المخصب، والأموال الإيرانية المجمدة.

طلاب الثانوية العامة يبدأون امتحان المواد الأساسية اليوم باللغة العربية



أكدت أسماء خليفة، مراسلة “إكسترا نيوز”، انطلاق أول أيام امتحانات المواد الأساسية للثانوية العامة بأداء امتحان اللغة العربية، مشيرة إلى أن نحو 922 ألف طالب وطالبة بالنظامين الجديد والقديم يؤدون الامتحان داخل 2029 لجنة موزعة على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة.

تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

وقالت “خليفة”، خلال رسالة على الهواء من إحدى لجان حي الأسمرات بالمقطم، إن دخول الطلاب بدأ في الثامنة والربع صباحًا بعد التفتيش الإلكتروني ومنع اصطحاب الأجهزة الإلكترونية، مع تأمين محيط اللجان، وتنظيم الحركة المرورية، ومنع التجمعات والباعة الجائلين، إلى جانب توفير سيارات إسعاف ووحدات للحماية المدنية.

عراقجي: متمسكون بالتعاون مع الحكومة العراقية.. وأطلعت بغداد على تطورات الحرب



أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي حرص بلاده على مواصلة التعاون مع الحكومة العراقية الجديدة، مشددًا على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وقال عراقجي إنه أطلع وزير الخارجية العراقي على آخر تطورات الحرب، إلى جانب مستجدات مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدًا استمرار المشاورات بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

لماذا أصبح تصدير العقار إحدى أهم أدوات دعم الاقتصاد المصري؟



يشهد القطاع العقاري المصري اهتمامًا متزايدًا باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، في ظل التوسع الكبير في المشروعات العمرانية والتنموية التي تنفذها الدولة، وما تتيحه من فرص واعدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ومع تصاعد المنافسة الإقليمية في جذب رؤوس الأموال، برزت أهمية "تصدير العقار" كأحد الحلول الاقتصادية القادرة على توفير تدفقات مستدامة من النقد الأجنبي، وتعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العقاري العالمية.

تصدير العقار المصري ركيزة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد وزيادة موارد النقد الأجنبي

أكد المهندس سامح الغزولي، عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، أن تصدير العقار أصبح إحدى الأدوات الاقتصادية الفاعلة التي يمكن أن تسهم بشكل مباشر في زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، مشددًا على ضرورة تغيير النظرة التقليدية للعقار، والتعامل معه باعتباره سلعة تصديرية ذات قيمة اقتصادية، شأنه شأن مختلف السلع والمنتجات التي تعتمد عليها الدول في تعزيز صادراتها وتنمية اقتصادها.

وزير الخارجية العراقي: بغداد مستعدة لاستضافة اجتماع خليجي - إيراني



أعلن وزير الخارجية العراقي استعداد بغداد لاستضافة اجتماع يضم دول الخليج وإيران، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار الإقليمي وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، بما يسهم في خفض التوترات وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأكد الوزير أن العراق يدعم كل المبادرات التي تقوم على الحوار والدبلوماسية، مشددًا على أن أمن المنطقة يجب أن يكون من اختصاص شعوبها ودولها، وأن معالجة القضايا الأمنية تتطلب تعاونًا إقليميًا قائمًا على المصالح المشتركة واحترام سيادة الدول، بما يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.

الحكومة تدرس تحول الدعم النقدي وتستعد لتطبيق «الخصم المباشر» في هذا الموعد



تشهد منظومة الخبز المدعم في مصر مرحلة جديدة من التطوير تستهدف رفع كفاءة الإدارة وتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق المواطنين وضمان استدامة عمل المخابز، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار مستلزمات التشغيل. وبينما تواصل الحكومة دراسة آليات التحول إلى نظام الدعم النقدي، تؤكد الجهات المعنية أن رغيف الخبز المدعم سيظل متاحًا للمواطنين بنفس السعر والوزن دون أي تغييرات في الوقت الحالي، مع الاستعداد لتطبيق نظام جديد يمنح أصحاب المخابز مرونة أكبر في إدارة عمليات الإنتاج.

عبد الله غراب: مقترحات الدعم النقدي لا تزال قيد الدراسة

كشف عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، عن تفاصيل جديدة بشأن تطوير منظومة الخبز المدعم، مؤكدًا أن المقترحات الخاصة بالتحول إلى نظام الدعم النقدي لم يتم اعتمادها حتى الآن، وما زالت محل دراسة من جانب الحكومة، مشيرًا إلى تأجيل تنفيذها لحين الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة وإقرارها بشكل رسمي.