أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يسجل 5795 جنيهًا

رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، اليوم، أحدث أسعار الذهب في الأسواق المحلية، والتي جاءت على النحو التالي:

عيار 18: 4967 جنيهًا للجرام.

عيار 21: 5795 جنيهًا للجرام.

عيار 24: 6623 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: 46360 جنيهًا.

وتشهد أسعار الذهب تغيرات مستمرة على مدار اليوم، وفقًا لتحركات الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار، إلى جانب عوامل العرض والطلب داخل السوق المحلية.

عوامل تسعير الذهب في مصر

تتأثر أسعار الذهب في السوق المحلية بعدة عوامل رئيسية، تجعلها تتغير بشكل يومي، وأحيانًا أكثر من مرة خلال اليوم، ومن أبرزها:

1- السعر العالمي للأوقية

يعد السعر العالمي للذهب في البورصات الدولية العامل الأهم في تحديد الأسعار محليًا، حيث يؤدي ارتفاع أو انخفاض سعر الأوقية إلى تحرك أسعار الذهب في الأسواق المصرية.

2- سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

نظرًا لأن الذهب يتم تسعيره عالميًا بالدولار، فإن أي تغير في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري ينعكس بشكل مباشر على أسعار الذهب داخل السوق المحلية.

3- العرض والطلب

يزداد سعر الذهب مع ارتفاع الطلب عليه، خاصة في مواسم الزواج والأعياد والمناسبات، بينما قد يتراجع مع انخفاض الإقبال أو زيادة المعروض.

4- المصنعية والدمغة

تختلف أسعار المشغولات الذهبية عن السعر المعلن للجرام بسبب إضافة قيمة المصنعية والدمغة، والتي تتفاوت من محل لآخر ومن قطعة لأخرى حسب التصميم ونوع المشغول.

5- قرارات البنوك المركزية

تؤثر قرارات أسعار الفائدة، خاصة الصادرة عن البنك المركزي المصري والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، على اتجاهات المستثمرين بين الذهب وأدوات الادخار الأخرى، ما ينعكس على الأسعار.

6- معدلات التضخم

يلجأ كثير من المستثمرين إلى الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا للحفاظ على قيمة أموالهم في أوقات ارتفاع معدلات التضخم، وهو ما يزيد الطلب عليه ويرفع أسعاره.

7- الأوضاع الاقتصادية والسياسية العالمية

التوترات الجيوسياسية، والحروب، والأزمات الاقتصادية، وحالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، تدفع المستثمرين إلى شراء الذهب، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره عالميًا ومحليًا.

8- تكلفة الاستيراد والشحن

يعتمد السوق المحلي على استيراد جزء من احتياجاته من الذهب الخام، لذلك تؤثر تكاليف النقل والشحن والتأمين والرسوم المختلفة على السعر النهائي.

9- حركة الاستثمار في الذهب

زيادة الإقبال على شراء السبائك والجنيهات الذهبية وصناديق الاستثمار المدعومة بالذهب تؤدي إلى زيادة الطلب، وهو ما ينعكس على مستويات الأسعار.

10- حجم المعروض في السوق

توافر الذهب الخام والمشغولات داخل السوق المحلية يلعب دورًا في استقرار الأسعار، بينما قد يؤدي انخفاض المعروض إلى ارتفاعها، خاصة مع زيادة الطلب.