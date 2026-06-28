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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تسرب غاز الكلور.. ننشر أسماء المصابين فى حادث محطة مياه الرملة ببنها

نقل المصابين
نقل المصابين
إبراهيم الهواري

أُصيب 12 شخصًا بحالات اختناق إثر تسرب محدود لغاز الكلور داخل محطة مياه الرملة الارتوازية التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، وذلك أثناء قيام الفنيين المختصين باستبدال إحدى أسطوانات الكلور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما أكدت الجهات الطبية استقرار حالتهم الصحية.


وجاءت أسماء المصابين، كالتالي : إسماعيل تامر إسماعيل (15 عامًا)، محمود علي يوسف المرصفاوي (45 عامًا)، هويدا علي السيد (35 عامًا)، أحمد عربي عبد الرشيد (20 عامًا)، عمرو السيد محمود إبراهيم (19 عامًا)، حمدي عبد المحسن سليمان (11 عامًا)، يوسف محمد أبو عرب (14 عامًا)، عبد المنعم أحمد حميد (14 عامًا)، إسلام عدلي أحمد (36 عامًا)، ومحمد عبد العزيز محمد (46 عامًا)، فيما لم تتوافر بيانات الاسمين الآخرين حتى الآن.
وفور ورود البلاغ، انتقلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية، ومسؤولو شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وقوات الحماية المدنية، وهيئة الإسعاف، إلى موقع الحادث، حيث تمكنت الفرق المختصة من السيطرة الكاملة على التسرب، وتأمين عنبر الكلور، وإعدام الأسطوانة المتسببة في الواقعة، مع التأكد من عدم وجود أي خطورة على المواطنين أو المناطق المحيطة.

القليوبية شركة مياه القليوبية غاز الكلور الرملة محافظة القليوبية

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