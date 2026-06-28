سموتريتش: إصراري على استمرار الحرب منع التفاوض مع حماس على رهينة تلو الآخر

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ، إنه كان له "تأثير كبير، وربما حاسم" في إدارة الحرب على قطاع غزة، معتبرا أن إصراره على مواصلة العمليات العسكرية حال دون وقف الحرب مبكرًا، ومنع استمرار التفاوض مع حركة حماس على إطلاق دفعات متتالية من الرهائن.

وأوضح سموتريتش، أنه أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عقب اتفاق تبادل الأسرى في يناير 2025، بضرورة عدم وقف العمليات العسكرية بعد دخول القوات الإسرائيلية إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن مواصلة الضغط العسكري حالت دون استمرار المفاوضات مع حماس على إطلاق رهائن "واحدًا تلو الآخر".

وأضاف أن قراراته ومواقفه أسهمت، من وجهة نظره، في تحقيق نتائج تتعلق بملف الرهائن، مشيرًا إلى أنه يشارك في مناقشات الحرب ويطّلع على التقارير الاستخباراتية، وأن تأثيره في إدارة الحرب نابع من "وضوح الهدف" الذي يسعى إلى تحقيقه.