مرتضى منصور يفجر مفاجأة عن حقيقة مساندة تركي آل شيخ للخطيب ضده

فجّر مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مفاجأة كبرى، عن مساندة المستشار السعودي تركي ال شيخ لرئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب خلال الساعات القليلة الاخيرة.





وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية إن تركي آل شيخ لا يقصده هو بما كتبه وأنه كتب ذلك لناس آخرين.





وأضاف مرتضى منصور:" لن يستطيعوا الوقيعة بيني وبين تركي آل شيخ، لقد قال ذلك ردًا على أندية أخرى سبوا الخطيب، وكان ذلك تعزية له، ولكنهم يستشهدون به الآن رغم أنه وصف مجلس إدارة الأهلي بالعصابة".





واكمل مرتضى منصور:" من سيحترمنا سنحترمه، أعترف بأن محمود الخطيب أعظم من لمس الكرة في تاريخ مصر، لكنه أفشل إداري في تاريخ مصر، لم أجد منه أي موقف يدعم فيه بلده منذ توليه رئاسة الأهلي".



