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رياضة

اخبار الرياضة.. رد ناري من مرتضى منصور على شكاوى الأهلي.. مفاجأة في مساندة تركي آل شيخ لـ الخطيب.. وهجوم أبيض على الكاف

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 07:42 ص
نور عادل
اخبار الرياضة.. رد
يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز الأخبار الرياضية اليوم، الأربعاء الموافق 2-10-2019 ومن أبرزها:

رد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على الشكوى التي تقدم بها مسئولي النادي الأهلي، صباح أمس الثلاثاء لعدد من الجهات السيادية، بسبب الهجوم الذي شنه عليهم رئيس القلعة البيضاء خلال الساعات الماضية.

أشاد أحمد شوبير حارس مرمي النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق بـ تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية لمساندته للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ضد هجوم رئيس نادي الزمالك عليه .

فجر مرتضى منصور، رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك، مفاجأة كبرى، عن مساندة المستشار السعودي تركي ال شيخ لرئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب خلال الساعات القليلة الاخيرة.

أكد نادر شوقي مسؤول التعاقدات بنادي الجونة أنه تم الاتفاق منذ بداية الموسم الحالي عن جلوس حسام غالي مدير الكرة بالفريق في المدرجات وليس على دكة البدلاء.

عبر عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، عن حقيقة تصريحاته الأخيرة حول أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت الأخيرة بدوري أبطال إفريقيا.

علق احمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، على تجاوزات رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور، ضد محمود الخطيب،رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، خلال الفترة الماضية.
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