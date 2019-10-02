بوروسيا دورتموند ضيفا ثقيلا على سلافيا براج في دورى أبطال اوروبا.. اليوم

يحل فريق بوروسيا دورتموند الألماني، ضيفًا ثقيلًا على نظيره سلافيا براج التشيكي، اليوم، الأربعاء، في تمام السابعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثانية، من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال اوروبا.



ويدخل دورتموند مواجهة اليوم، باحثًا عن فوزه الأول بالبطولة، بعدما تعادل 0-0 مع برشلونة الإسباني، ضمن منافسات الجولة الأولى.



ومن المقرر، أن يغيب اللاعب الإسباني باكو ألكاسير، مهاجم دورتموند عن مواجهة اليوم، وذلك بسبب معاناته من تهيج في وتر أكيليس.



وفي سياق المجموعة ذاتها، يستضيف برشلونة الإسباني نظيره إنتر ميلان الإيطالي، في قمة نارية، على ملعب "كامب نو" الساعة التاسعة ليلًا.



وتتقاسم المجموعة السادسة التي تضم برشلونة، وإنتر ميلان، وبوروسيا دورتموند، وسلافيا براج، جدول الترتيب بنقطة واحدة لكل منهم.