أنقرة تخدع العالم.. هكذا تساعد تركيا الإيرانيين على التهرب من العقوبات الأمريكية

وجد الإيرانيون في تركيا وسيلة للالتفاف على القوانين السارية في بلادهم لشراء العقارات والحصول على جوازات سفر تركية على أمل حماية قيمة مدخراتهم رغم تشديد العقوبات الأمريكية على إيران.



ومع اكتشاف وسائل للتحايل على قيود تحويل الأموال في إيران ، لدفع الإقبال على شراء مساكن للإيرانيين ليحتلوا المرتبة الثانية في قائمة مشتري العقارات للأجانب في تركيا بعد العراقيين.



وقال صاحب متجر سابق للأدوات الكهربائية، إن مئات الإيرانيين من أصحاب المهن اضطروا لإجراء "تحويلات نقدية بالاحتيال" لتسيير أمورهم.



وفي مقابلة جرت في مجمع يضم أبراجا سكنية ومتاجر، قال صاحب المتجر السابق إنه ليس فخورا بما يفعله اردوغان لأن عمله ينطوي على مساعدة الإيرانيين في تحويل الأموال من بلادهم مقابل عمولة.



وبعض التعاملات التي يبرمها لحساب مواطنيه مخالفة للقانون وهو يعلم أنه إذا عاد إلى بلاده فستقبض السلطات عليه بتهمة غسل الأموال.



وقال مشترطا عدم نشر اسمه: "لا توجد وسيلة لإنجاز ذلك بطريقة قانونية ولذا نساعدهم في تحويل الأموال. من أنا لكي أفعل ذلك؟ يجب أن يقوم بنك في الواقع بهذه المهمة".



وكانت سياسة "الضغوط القصوى" التي تفرضها واشنطن لتكبيل اقتصاد إيران، وإرغامها على تقديم تنازلات في برنامجها النووي قد دفعت طهران لفرض قيود على حيازة المواطنين للنقد الأجنبي خارج البنوك.