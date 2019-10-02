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فن

آيتن عامر من داخل المستشفى تطلب من جمهورها الدعاء لوالدتها.. شاهد

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 12:25 م
ايتن عامر
ايتن عامر
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القسم الميدانى
نشرت اليوم الفنانة آيتن عامر عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" ، صور تجمعها ب شقيقتها وفاء عامر و زوجها محمد عز العرب ووالدتها من داخل المستشفى حيث تقوم والدتها باجراء عمليه جراحيه اليوم .

و علقت آيتن على الصورة قائلا:

"ماما بتعمل عملية كبيرة دلوقتى و هتعمل عملية تانية كمان ١٠ ايام من فضلكوا ادعولها تقوم بالسلامة.. اللهم ما عجز عنه الأطباء فأنت رب الأطباء لا يعجزك شيء.. اللهم اشف كل نفس ذاقت طعم الألم من المرض و ارزقها الشفاء العاجل 🙏🏼".

وجاءت التعليقات علي كالآتي:

"ربنا يقومها بالسلامة"

"ربنا يطمنكم عليها و تقوم بألف سلامة يا رب"

"ربنا يشفيها ويعافيها ويطول في عمرها😍"

"يا حبيبتي ان شاء الله تقوم لكم بالف سلامه"
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