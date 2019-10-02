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حوادث

العسكرية تؤجل محاكمة 271 متهما في قضية حسم ولواء الثورة

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 12:24 م
صدى البلد
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أحمد مهدي
قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، تأجيل محاكمة 271 متهمًا بالقضية رقم 123 لسنة 2018 والمعروفة إعلاميًا بـ "حسم /2 ولواء الثورة"، والمقيدة برقمي 420 لسنة 2017 والقضية رقم 1074 لسنة 2017، وذلك لجلسة ٩ أكتوبر، لاستكمال سماع الشهود.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين بقضية «حسم 2» اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم.

كما أسندت للمتهمين بقضية «لواءالثورة» عدة تهم منها، الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.
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