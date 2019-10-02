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أخبار البلد

استعراض خطة محافظة البحيرة لأعمال تطوير منظومة النظافة وتدوير القمامة

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 12:53 م
صدى البلد
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حنان توفيق
تفقدت قيادات وزارة البيئة صباح اليوم عدد من معدات نظافة المخلفات في محافظة البحيرة بحضوراللواء هشام آمنة محافظة البحيرة وذلك بمجمع دمنهور للمؤتمرات وتم استعراض خطة المحافظة لأعمال تطوير منظومة النظافة ورفع القمامة والتدوير التي تنفذها المحافظة حاليا .

وقد اعلنت الحكومة اننا نبدأ منظومة جديدة للمخلفات الصلبة والبلدية خاصة أننا وضعنا مخطط المنظومة الجديدة بالمحافظة من خلال جهاز تنظيم المخلفات التابع لوزارة البيئة .

واستعرض المحافظ أعمال تحسين أداء اعمال النظافة من تفعيل خدمة الواتس اب لتلاقى الشكاوى وتشكيل وحدة للتدخل السريع للتعامل الفوري مع أي مشاكل وأزمات وايضا يتم رفع اعمال النظافة يوميا في 3 دوريات وزراعة 7000 شجرة واشراك الشباب في اعمال التجميل والتشجير بالإضافة الى تطوير الغابة الشجرية بحديقة اللوتس بدمنهور .

ساهم التنسيق المشترك بين الوزارة والمحافظة على مدار الفترة السابقة في اغلاق 5 مقالب عشوائية وهناك 3 مقالب يعاد تأهليها بالمحافظة وتم رفع حوالى 17000 طن من التراكمات القديمة وتجمعات القمامة وايضا هناك عدد 2 موقع من المواقع المقترحة الجديدة لإنشاء مصانع تدوير للقمامة .
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