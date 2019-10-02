Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد رحيله عن الأهلي.. لاسارتي يقترب من التدريب في الدوري الإسباني.. تفاصيل

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 05:44 م
لاسارتي مدرب النادي
لاسارتي مدرب النادي الأهلي
Advertisements
محمد رشاد
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن المدير الفني الأورجوياني مارتن لاسارتي أصبح قريبًا من العودة إلى الكرة الإسبانية سواء من خلال جيرونا، أو ديبورتيفو لاكورونيا.

وأوضح موقع "جرادا" الإسباني أن مباراة الخميس التي ستجمع جيرونا وديبورتيفو لاكورونيا من الممكن أن تشهد إقالة المدير الفني للفريق الخاسر، وسيكون لاسارتي أحد الخيارات بالنسبة لإدارة الناديين.

وأشار التقرير إلى أن لاسارتي أحد الأسماء المعروضة على إدارة نادي جيرونا في حالة اتخاذهم قرار بإقالة المدير الفني.

وفي نفس الإطار، ألمح البعض إلى أن لاسارتي تواجد في مباراة ألباسيتي داخل ستاد ريازور في زيارة ترجمها البعض على أنه أحد الخيارات المطروحة من أجل تدريب ديبورتيفو لاكورونيا.

ويحتل جيرونا المركز الـ13 في دوري الدرجة الثاني الإسباني، وفي الجانب الأخر يتواجد ديبورتيفو لاكورونيا في المركز الـ20 من بين 22 ناديًا.

ورحل مارتن لاسارتي عن تدريب الأهلي في أغسطس الماضي بعد ما ودع بطولة كأس مصر بالخسارة أمام بيراميدز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخبار النادي الاهلي اليوم 18-8-2019.. لاسارتي يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الأهلى عقب إقالته

الحمدلله .. تعليق مؤثر من احمد موسى على إقالة مارتن لاسارتى

شاهد .. لقطات مؤثرة فى اللحظات الأخيرة لـ مارتن لاسارتي مع لاعبي الاهلى

لاسارتى يثير التكهنات.. ماذا يفعل عقب إقالته من تدريب الأهلي ؟ ..صور

اخبار الرياضة.. الجبلاية تفتح النار على تجاوزات لقاء الزمالك وبيراميدز.. تغريم الزمالك 150 ألفاً.. والفيفا يعوض الأهلي

ترشيحاتنا

قصر الحرملك يحتضن مراسم قرعة أمم إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو ..صور

إسرائيل وجهت أكبر ضربة لتركيا.. الولايات المتحدة عاقبت أردوغان بهذه الصفقة

من النقاب لـ المايوه.. ماذا تغير في حلا شيحة خلال سنة.. صور

مجهولون يشوهون السور التاريخي لكورنيش الإسكندرية والحي يبدأ تنظيفه.. صور

أحمد فهمي يكشف تفاصيل مرض هنا الزاهد وحقيقة تكلفة الفرح 10 ملايين جنيه

اختك مش بنتك.. غادة عبدالرازق تتألق برفقة ابنتها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصر الحرملك يحتضن مراسم قرعة أمم إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو ..صور

الأمير هاري يقبلها.. ميجان ميركل تلتقي أرملة نيلسون مانديلا لأول مرة.. صور

طفل يسرق سيارة جدته وينطلق على طريق سريع.. والنتيجة كارثية