بعد رحيله عن الأهلي.. لاسارتي يقترب من التدريب في الدوري الإسباني.. تفاصيل

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن المدير الفني الأورجوياني مارتن لاسارتي أصبح قريبًا من العودة إلى الكرة الإسبانية سواء من خلال جيرونا، أو ديبورتيفو لاكورونيا.





وأوضح موقع "جرادا" الإسباني أن مباراة الخميس التي ستجمع جيرونا وديبورتيفو لاكورونيا من الممكن أن تشهد إقالة المدير الفني للفريق الخاسر، وسيكون لاسارتي أحد الخيارات بالنسبة لإدارة الناديين.





وأشار التقرير إلى أن لاسارتي أحد الأسماء المعروضة على إدارة نادي جيرونا في حالة اتخاذهم قرار بإقالة المدير الفني.





وفي نفس الإطار، ألمح البعض إلى أن لاسارتي تواجد في مباراة ألباسيتي داخل ستاد ريازور في زيارة ترجمها البعض على أنه أحد الخيارات المطروحة من أجل تدريب ديبورتيفو لاكورونيا.





ويحتل جيرونا المركز الـ13 في دوري الدرجة الثاني الإسباني، وفي الجانب الأخر يتواجد ديبورتيفو لاكورونيا في المركز الـ20 من بين 22 ناديًا.



