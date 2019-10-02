مرتضى منصور لـ خالد الغندور: روح اشتغل فى قناة الأهلي.. فيديو

طالب المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، الإعلامى خالد الغندور عبر برنامجه فى إحدى القنوات الفضائية بالتوجه إلى قناة النادي الأهلي والعمل بها.



وقال مرتضى منصور خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الزمالك اليوم فى قناة الحدث: "مالك خايف ليه من محمود الخطيب يا خالد وبتدافع عنه ليه وانا بتكلم عن مواقف وطنية .. روح اشتغل فى قناة الأهلي".



أضاف مرتضى منصور أنه لم يكن فى السابق عضوا فى مجلس النواب وله مواقف وطنية وفى الوقت الراهن أيضا لافتا إلى أن الوطنية لا تحتاج إلى شخص هادئ أو عصبى مشيرا إلى أن سيدة فى الـ 80 عاما من عمرها نزلت إلى الشارع وعبرت عن حبها لمصر.



ورد الغندور قائلا: ان كل إنسان له شخصية مختلفة والخطيب طول عمره ما بيتكلمش وشخص هادئ وكل بنى آدم له شخصيته وكل بنى آدم له قدرات.