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توك شو

زوجة المزور أيمن نور تفبرك فيديو لـ أحمد موسى.. فيديو

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 08:26 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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البهى عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الفترة المقبلة ستقوم الجامعات الإرهابية بنشر فيديوهات وشائعات ضد 4 إعلاميين.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الهدف مما يقوم به تلك الجماعة هو فقدان الثقة فى الإعلام المصري و الاستماع للإعلام التركي و القطري و القادم من لندن.

وأضاف أحمد موسي، أن الجميع عليه توخي الحذر، لأن هناك خطة من تلك الدول الإرهابية على الإعلام المصري.

وأشار أحمد موسي، إلى أنه تعرض لهجوم من قبل سيدات من قبل الجماعات الإرهابية، معلقًا : " زوجة أيمن نور المزور جابت فيديو ليا كان قديم وانا متأثر بعد مباراة للأهلي وقالت عليه كلام غلط.. بس انا مش هتكلم عشان هي ست" .
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