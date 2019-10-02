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فن

دوللي شاهين في ضيافة صدى البلد.. اليوم

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 09:42 م
دوللي شاهين
دوللي شاهين
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شيري نبيل
تحل الفنانة اللبنانية دوللي شاهين ضيفة على موقع صدى البلد اليوم للحديث عن أغنيتها الجديدة "الحاجة داعيالك" التي طرحتها مؤخرا وحققت نجاحا كبيرا.

وترصد دوللي شاهين كواليس أبرز أعمالها الفنية السابقة، غناء وتمثيلا، كما تكشف عن جديدها الفني المقبل خلال الفترة المقبلة، خاصة حفلاتها الجديدة.

وتتحدث دوللي شاهين أيضا عن أسباب إعلانها عدم ارتباطها بمدير أعمالها، وسر إطلالاتها الجريئة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسر جمالها وأناقتها اللافتة.


وتكشف دوللي شاهين عن علاقتها بابنتها نور، وزوجها السابق، وقصة الصورة التي نشرتها مؤخرا وهي ترقد على سرير المرض، وآخر تطورات قضية التهرب الضريبي وغيرها الكثير.
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