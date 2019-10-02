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تعليم

جامعة عين شمس تبحث سبل رفع كفاءة جهازها الإداري

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 09:26 م
جامعة عين شمس تبحث
جامعة عين شمس تبحث سبل رفع كفاءة جهازها الإداري
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قســـم التعليــــم
عقد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، اجتماعا موسعا ضم عددا من اأعضاء المعهد القومي للتخطيط ، بالإضافة إلى السادة عمداء ووكلاء الكليات المختلفة، و سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة والأمناء المساعدين ومديري الإدارات المختلفة بالجامعة ، وذلك لبحث رفع كفاءة الجهاز الإداري بالجامعة.

وأكد الدكتور محمود المتيني علي أهمية تحسين وتطوير مهارات الجهاز الإداري بالجامعة إلي جانب عمل دورات تدريبية لتنمية المهارات وأيضا دورات تدريبية تخصصية.

وأوضح أن الجامعة حريصة كل الحرص علي تنمية مهارات العاملين، الي جانب تسهيل وتبسيط الإجراءات المتنوعة، مشيرا إلى أن التطوير له معايير ومحددات من أجل رفع المستوي المهاري لكافة العاملين بالجامعة.

من جانبه .. أشار سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة انه لابد من التنسيق مع إدارات الجامعة المختلفة لمنع ازدواجية الأعمال والمهام الموكلة لكل إدارة.

حيث دار نقاش بين السادة أعضاء المعهد القومي للتخطيط مع السادة عمداء ووكلاء الكليات وكذلك مديري الإدارات حول سبل رفع كفاءة الجهاز الإداري.
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