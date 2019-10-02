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رياضة

بتمريرة رمضان صبحى.. حسين الشحات يضيف الهدف الثاني لـ الأهلي أمام الإنتاج الحربي .. فيديو

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 09:23 م
حسين الشحات
حسين الشحات
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محمد رشاد
أضاف حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الهدف الثاني لفريقه أمام ضيفه الإنتاج الحربي ، فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب السلام في إطار مباريات الأسبوع الثاني من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

سجل حسين الهدف في الدقيقة 56 بعد انفراد من رمضان صبحي ومراوغة ناجحة للحارس مرر بعدها الكرة إلى حسين الشحات في مواجهة المرمى ليتسلمها في هدوء ويسدد بيمناه الكرة إلى الشباك معلنًا عن هدف ثانٍ.

وفي الدقيقة 25 سجل الأهلي الهدف الأول بعد بينية رائعة من مجدى "أفشة" إلى رمضان صبحي داخل منطقة الجزاء ليتسلم جناح الأهلي الكرة بطريقة رائعة لينفرد ويسدد في الشباك معلنًا تقدم فريقه.


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