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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن انسحابه من البلدة القديمة في نابلس

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من البلدة القديمة في نابلس، بعد 30 ساعة من العدوان المستمر، أسفر عن شهيدين و10معتقلين واستجواب العشرات.

وفي بيان له ، قال جيش الاحتلال  "خلال الأسبوع الماضي، نفذت قوات الجيش الإسرائيلي، وجهاز الأمن العام (الشاباك)، وشرطة الإحتلال عملية عسكرية استمرت 30 ساعة في حي القصبة بنابلس، ضمن عملية "الجدران الحديدية" شمال الضفة".

وذكر بيان الجيش أنه "خلال العملية، تم القضاء على مقاومين اثنين، وتفتيش أكثر من 400 مبنى، واعتقال 10 مطلوبين، واستجواب العشرات. كما صودرت أسلحة ومعدات عدة تستخدم في تصنيع أسلحة بدائية".

وزعم الجيش الإسرائيلي أنه عثر على العديد من مخازن الذخيرة، وسلاح "كارلو" بدائي الصنع، بالإضافة إلى العديد من المواد التحريضية".

جيش الاحتلال الإسرائيلي نابلس الشاباك عملية الجدران الحديدية سلاح كارلو

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