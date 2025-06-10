جيش الاحتلال يرصد صاروخا أطلق من اليمن.. وصفارات الإنذار تدوي في تل أبيب

أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل، بدوي صفارات الإنذار في تل أبيب والقدس المحتلة ومستوطنات في الضفة الغربية.

وقال جيش الاحتلال:" رصدنا إطلاق صاروخ باليستي قادم من اليمن باتجاه إسرائيل، ونعمل على اعتراض الصاروخ الباليستي القادم من اليمن".

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام تابعة لميليشيا الحوثي إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على الحديدة غرب اليمن؛ حيث تم استهداف أرصفة ميناء الحديدة بغارتين.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الاثنين بأن صاروخا أطلقته قوات الحوثي من اليمن باتجاه دولة الاحتلال سقط قبل الوصول إلى المجال الجوي الإسرائيلي.

وفي وقت سابق؛ أفادت هيئة البث العبرية أن الصاروخ كان في طريقه لإسرائيل، لكنه سقط قبل الوصول، ما حال دون تفعيل صفارات الإنذار.