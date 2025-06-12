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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لا نخشى أحدا.. مدرب الترجي يتحدى الكبار قبل مونديال الأندية

ماجد الكنزاري
ماجد الكنزاري
محمد السعيد

أكد ماهر الكنزاري، مدرب فريق الترجي التونسي، أن فريقه لا يخشى مواجهة أي منافس في بطولة كأس العالم للأندية التي ستنطلق بالولايات المتحدة الأمريكية، الأسبوع المقبل.

ويوجد الترجي في المجموعة الرابعة، رفقة تشيلسي الإنجليزي وفلامنجو البرازيلي ولوس أنجلوس الأمريكي.

وقال الكنزاري في حوار للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم: “تغمرنا حماسة كبيرة للمشاركة في هذا الحدث الكروي التاريخي، الذي يُعد الأول من نوعه في تاريخ كرة القدم، وهو ما نعتبره لفتة ممتازة من فيفا، بلا شك، ستحمل تلك النسخة من البطولة فوائد جمة لجميع الفرق المشاركة، كما ستعطي حركية كبيرة لكرة القدم في البلدان التي ستشارك المحفل العالمي”.

وأضاف: “نتوقع أن تكون هذه النسخة بمثابة تجسيد مصغر لكأس العالم الذي سيُقام لاحقًا في الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك، حيث تحمل فكرة إقامة هذه البطولة العديد من الأفكار والأهداف الإيجابية التي نتمنى أن تعود بالنفع على الجميع، لذا، نحن متحمسون ومستعدون تمامًا للاستفادة القصوى من هذا الحدث المنتظر”.

لا نخشى أحدا في المونديال

وحول المواجهات الكبرى التي تنتظر الترجي في المونديال أبرزها تشيلسي في دور المجموعات، أجاب: "بالتأكيد، وإن كان هذا الحدث كبير، فهو ليس الأول بالنسبة لنا، فالترجي معتاد على مواجهة الفرق الكبرى؛ لقد لعبنا سابقًا ضد بايرن ميونخ، وميلان، وباريس سان جيرمان. 

على مدار تاريخه الطويل، اعتاد "شيخ الأندية التونسية" خوض مباريات كبرى أمام أندية عريقة، فهو فريق كبير أيضًا. 

بلا شك، سنستفيد من هذه التجربة على الصعيد الفني، وسنكون جاهزين ومستعدين كما ينبغي لخوض مبارياتنا بكل قوة وتركيز".

وأشار: “أؤيد ما قاله لاعبنا يوسف بلايلي بأننا لا نخشى مواجهة تشيلسي، وكما ذكرت من قبل، لا يوجد خوف، هذه مباريات كرة قدم في بطولة بحجم كأس العالم، وكل لاعب متشوق ويرغب في اللعب على هذا المستوى، لهذا السبب، لا نخشى شيئًا”.

كأس العالم للأندية الترجي ماهر الكنزاري تشيلسي فلامنجو

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