مايكروسوفت تعلن رسميا نظام Windows 10X الجديد

أعلنت شركة مايكروسوفت، أمس الأربعاء، نظام تشغيل الحواسيب الجديد (ويندوز إكس 10) Windows 10X الذي يعد نسخة معدلة من نظام التشغيل (ويندوز 10) لكنه مخصص فقط للحواسيب الشخصية ثنائية الشاشة.





وأعلنت مايكروسوفت، النظام الجديد خلال حدث الشركة الخاص الذي أقيم في مدينة نيويورك الأمريكية.





ووفقًا لموقع "ذا فيرج" التقني، يتشابه النظام إلى حد كبير مع نظام (ويندوز 10 إكس) Windows 10X لكنه يأتي مع قائمة (ابدأ) جديدة تحتوي على العديد من التطبيقات والملفات التي يمكنك الوصول إليها بسلاسة.





ولفتت مايركروسوفت إلى أن نظام (ويندوز إكس 10) Windows 10X سيتم إطلاقه في عام 2020.