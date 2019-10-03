Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

مايكروسوفت تعلن رسميا نظام Windows 10X الجديد

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 01:12 ص
نظام Windows 10X
نظام Windows 10X الجديد
Advertisements
آية جمعة
أعلنت شركة مايكروسوفت، أمس الأربعاء، نظام تشغيل الحواسيب الجديد (ويندوز إكس 10) Windows 10X الذي يعد نسخة معدلة من نظام التشغيل (ويندوز 10) لكنه مخصص فقط للحواسيب الشخصية ثنائية الشاشة.

وأعلنت مايكروسوفت، النظام الجديد خلال حدث الشركة الخاص الذي أقيم في مدينة نيويورك الأمريكية.

ووفقًا لموقع "ذا فيرج" التقني، يتشابه النظام إلى حد كبير مع نظام (ويندوز 10 إكس) Windows 10X لكنه يأتي مع قائمة (ابدأ) جديدة تحتوي على العديد من التطبيقات والملفات التي يمكنك الوصول إليها بسلاسة.

ولفتت مايركروسوفت إلى أن نظام (ويندوز إكس 10) Windows 10X سيتم إطلاقه في عام 2020.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبسط طريقة لتنظيف حاسوبك من الفيروسات

مشكلة تقنية في التحديث الجديد لـ Windows 10.. ومايكروسوفت تضع حلًا بديلا

لا تثق في iCloud.. أبسط طريقة لنقل الصور والفيديوهات من هاتفك الآيفون إلى اللابتوب

هواوي تختار نظام التشغيل لينكس لحواسيبها بديلاً لـ مايكروسوفت

أبسط طريقة للحفاظ على أمان بياناتك على نظام Windows 10

مايكروسوفت تحذر.. برنامج ضار يصيب جهازك بفيروس خطير

ترشيحاتنا

أحمد موسى يحذر: مؤامرة على مصر فى 25 يناير 2020

نجم دفاع الإسماعيلي يتقمص دور حارس مرمى فى ضربة جزاء المصري .. فيديو

تعليق ناري من أحمد موسى بعد فوز الأهلى على الإنتاج 4-0 فى الدوري

مرتضى منصور لـ خالد الغندور: روح اشتغل فى قناة الأهلي.. فيديو

بـ باروكة غريبة.. بوسي شلبي بإطلالة غير موفقة في احدث ظهور

سيد عبدالحفيظ يتعجب من إصرار اتحاد الكرة على هذا القرار

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هازال كايا الشهيرة بـ نهال التركية تتألق في آخر أشهر حملها ..صور

بفستان زفاف.. منة فضالي تبهر متاعبيها بإطلالة ساحرة

شاهد.. نانسي عجرم تتألق في أحدث ظهور على انستجرام