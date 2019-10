غدا.. العرض المسرحي نجونا بأعجوبة على مسرح المعهد العالي للفنون

يستعد فريق عمل العرض المسرحي "نجونا بأعجوبة -The skin of our teeth" لعرضه غدًا، الجمعة، على خشبة مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية، ضمن فعاليات مهرجان المسرح العالمي، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً.



"نجونا بأعجوبة" تأليف ثورنتون وايلدر، وبطولة كل من إبراهيم كمال، ورشا مجدي، أحمد عباس "جمباز"، وقمر السباعي، وعبد الله أشرف، وأسماء إمام، وديكور بيتر فتحي، وأزياء هناء النجدي، وتأليف موسيقي حمدي سامح، ومساعد إخراج رضوي جودة، ومخرج منفذ أحمد عصمت، والعرض من إخراج أسماء إمام.



يذكر أن هذه هي الدورة الـ 37 وتحمل اسم النجم الراحل فاروق الفيشاوي تحت رعاية رئيس أكاديمية الفنون وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية الدكتور أشرف زكي، مدير المهرجان مصطفي حسني، أمين إتحاد الطلبة أحمد مختار وتقام العروض على خشبة المعهد العالي للفنون المسرحي، والدخول مجانا لجميع العروض المسرحية.