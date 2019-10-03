Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير خارجية باكستان ووفد طالبان يبحثان عملية السلام الأفغانية

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 10:10 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
بحث وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، مع وفد من حركة طالبان الأفغانية، اليوم /الخميس/ بالعاصمة إسلام آباد، الوضع الإقليمي وعملية السلام الأفغانية، وذلك بحضور فايز حميد رئيس الاستخبارات الباكستانية.
وكانت الخارجية الباكستانية، كشفت في وقت سابق عن اتفاق يقضي بأن يقوم وفد من الحركة بزيارة إسلام أباد، لمراجعة التقدم الذي تم إحرازه في إطار محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وحركة طالبان.

وذكرت صحيفة (دون) الباكستانية - وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأفغانية - أن وزير الخارجية الباكستاني أكد خلال اللقاء أن كلتا الدولتين تواجهان عواقب عدم الاستقرار في أفغانستان بنفس القدر على مدار الأربعين عاما الماضية، وأن بلاده تدرك أن الحرب ليست هي الحل لأي مشكلة.

ونوه قريشي بأن المفاوضات هي الخيار الوحيد الممكن والإيجابي لتحقيق السلام في أفغانستان، لافتا إلى أن إسلام آباد لعبت دور الوسيط في تقدم السلام الأفغاني، مؤكدا أهمية تحققه لإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

وأعرب قريشي، عن أمله في أن تستأنف جميع الأطراف المعنية الحوار، وأن يتحقق السلام الدائم والاستقرار دون مزيد من الانتكاسات، مؤكدا أن باكستان ستواصل لعب دور الوسيط في هذه المفاوضات بإخلاص.
Advertisements

ترشيحاتنا

أسلوبه لا يناسب المدرب.. كريم شحاتة: صالح جمعة مستبعد الفترة المقبلة

شاهد.. رانيا يوسف تعلق على قبلة أحمد الفيشاوى لزوجته أمام الجماهير

كيف تفاعل المشاهير مع أزمة مصطفى أبو تورتة؟

تقاضت ثمن سيارة للمشاركة.. ممثلة كويتية تصدم جمهور مقالب رامز جلال: كله بالاتفاق

عبد الحفيظ: فايلر يسير على نهج جوزيه.. لا يترك التفاصيل

أهم الأخبار.. الشائعات تطارد محمود الخطيب فى أزمة مباراة الزمالك وبطل السنغال.. ورضوى الشربينى تتوعد مصطفى أبو تورتة بحلقة خاصة.. ورانيا يوسف تتعرض لهجوم حاد بسبب فستان الجونة

Advertisements

مدرب غريب.. خالد الغندور يكشف عن رأيه في فايلر عقب رباعية الأهلي في الإنتاج

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك قبل مواجهة المقاصة

بحذرك.. مرتضى منصور يفتح النار على فاطمة سامورا وفريق جينيراسيون

عقب رباعية الأهلي في الإنتاج.. خالد الغندور يوجه رسالة تحذيرية لـ ميتشو

بـ فستان أسود قصير.. لقاء الخميسى تبهر متابعيها بإطلالة جديدة ..صور

مستريح الفيسبوك.. نصاب يستغل اسم فتحي سرور في جمع الأموال والمقابلة بـ 10 آلاف جنيه

اخبار الرياضة.. كواليس صلح البدري وعماد متعب.. الشائعات تطارد الخطيب.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لـ محمد صلاح

ماذا يحدث لـ الجسم عند تناول الثوم والليمون؟

شرف ليك المنتخب.. مرتضى منصور يوجه رسالة نارية لـ محمد صلاح

تفوق على مانويل جوزيه.. إنجاز تاريخي لـ فايلر مع الأهلي اقرأ التفاصيل

خالد الغندور يعلن قرب انضمام نجم بيراميدز لـ فريق الزمالك

إهانة للحجاب.. خطيبة خاشقجي تثير الجدل باحتضانها لمالك صحيفة واشنطن بوست.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق.. شاهد إطلالة درة الساحرة

بعد 38 سنة من الإهمال.. استراحة بطل الحرب والسلام بوادي الراحة متحفا في ذكري نصر أكتوبر

دراسة كل شيء جيدا قبل الإقدام عليه.. نصيحة خبيرة الأبراج لمواليد 3 أكتوبر