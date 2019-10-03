وزير خارجية باكستان ووفد طالبان يبحثان عملية السلام الأفغانية

بحث وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، مع وفد من حركة طالبان الأفغانية، اليوم /الخميس/ بالعاصمة إسلام آباد، الوضع الإقليمي وعملية السلام الأفغانية، وذلك بحضور فايز حميد رئيس الاستخبارات الباكستانية.

وكانت الخارجية الباكستانية، كشفت في وقت سابق عن اتفاق يقضي بأن يقوم وفد من الحركة بزيارة إسلام أباد، لمراجعة التقدم الذي تم إحرازه في إطار محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وحركة طالبان.



وذكرت صحيفة (دون) الباكستانية - وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأفغانية - أن وزير الخارجية الباكستاني أكد خلال اللقاء أن كلتا الدولتين تواجهان عواقب عدم الاستقرار في أفغانستان بنفس القدر على مدار الأربعين عاما الماضية، وأن بلاده تدرك أن الحرب ليست هي الحل لأي مشكلة.



ونوه قريشي بأن المفاوضات هي الخيار الوحيد الممكن والإيجابي لتحقيق السلام في أفغانستان، لافتا إلى أن إسلام آباد لعبت دور الوسيط في تقدم السلام الأفغاني، مؤكدا أهمية تحققه لإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.