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رياضة

تجميد النشاط.. جلسة نارية غدا في الأهلي بعد تجاوزات مرتضى منصور

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 11:53 ص
صدى البلد
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عبد الحكيم أبوعلم
يعقد مجلس إدارة الأهلي، جلسته الشهرية غدا، لمناقشة عدد من الملفات على رأسها مناقشة تقرير رحلة وفد النادي الى إسبانيا والمشروعات التي تم التفاوض عليها من بينها مباراة ريال مدريد التي جرى اتفاق ودي عليها مع مسئولي النادي الملكي.

ومن المقرر أن يتم إحالة الأمر إلى الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر لتحديد موقفه من تلك المواجهة والموعد المناسب لهم في ظل الارتباطات الخاصة بفريق الكرة في بطولة الدوري ودورى أبطال أفريقيا، كما يناقش المجلس تحديد موعد الجمعية العمومية المقبلة وطلبات بعض الأعضاء بتجميد النشاط الرياضي اعتراضا على ما يتعرض له النادي من تجاوزات تجاه مجلسه خلال الفترة الأخيرة.

كما يناقش المجلس في اجتماعه بعض المشروعات الجديدة بهدف زيادة دخول القلعة الحمراء وتنويع موارده.
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