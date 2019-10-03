رد فعل قوى من الزمالك عن أنباء إعادة لقاء جينيراسيون السنغالي

رد مسئولو نادي الزمالك بقوة على الأنباء التى ترددت بشأن صدور قرار من الإتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف بإعادة لقاء الفريق الأبيض أمام جينيراسيون سبورت السنغالي بعد إجتماع اللجنة المكلفة بمناقشة الأزمة فى الثامن من أكتوبر الجارى .



وقال مسئولو الزمالك فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن موقف الزمالك سليم 100% فى أزمة مباراة جينيراسيون فوت السنغالي والتى كان مقررا لها يوم الأحد الماضى بملعب برج العرب عقب نقل اللقاء من ملعب بتروسبورت بخطاب رسمى صادر من الكاف وبناء عليه توجه مراقب اللقاء وطاقم الحكام الى ملعب برج العرب .



وشدد مسئولو الزمالك الى أن فريق جينيراسيون فوت السنغالي هو الوحيد الذى لم يلتزم بقرار وخطاب الكاف الرسمى الصادر له ورفض السفر إلى ستاد برج العرب وبالتالي الزمالك ليس طرفا فى الأزمة وقرار اعتباره فائزا بالانسحاب بثلاثة أهداف نظيفة هو القرار العادل المنتظر بعيدا عن التسريبات حول إعادة اللقاء .



وأشار مسئولو نادي الزمالك أن الفريق الأبيض جاهز لإى احتمالات غير عادلة بإعادة اللقاء ومستعد لمواجهة جينيراسيون فى أى مكان بالقاهرة وفقا لقرار الأمن المصرى وقتها بحضور جماهيرى وقادرون على هزيمته فى الملعب .

