الإسرائيليون كانوا مرعوبين .. صائد الدبابات في حرب أكتوبر: دمرت 18 مركبة لـ الصهاينة

نظمت مكتبة مصر العامة بالمنصورة بالتعاون مع جمعية بلادي الخيرية امس ندوة ثقافية بعنوان " أمجاد أكتوبر " وذلك ضمن الأنشطة والاحتفالات التى تقدمها المكتبة فى ذكرى إنتصارات أكتوبر المجيد.



جاء ذلك برعاية الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية وبحضور الدكتور أيمن مختار السكرتير العام والمقدم تامر العوضى المستشار العسكرى للمحافظه والدكتورة رباب عبد المؤمن مدير المكتبة واللواء حاتم عبد اللطيف والمقاتل ابراهيم عبد العال احد ابطال اكتوبر.



وتحدث المقاتل البطل الرقيب إبراهيم السيد عبدالعال أبو العلا، وشهرته إبراهيم عبدالعال، «حكمدار» طاقم صواريخ فهد بالفرقة 16 مشاة ، تحديدا الكتيبة 35 صواريخ «مالونيكا» التي أسست في عام 1969 والذى لقب بصائد الدبابات عن قدرتهم القوية على ايقاع خسائر فادحة بالعدو آنذاك.



وأكد أن كتيبته استطاعت تدمير 140 دبابة أثناء المعركة للعدو الإسرائيلي ، منهم 18 دبابة اصطادها بنفسه كما دمر سيارتين مصفحتين على مدار الحرب، مما جعل الرئيس السادات يمنحه وسام الجمهورية من الطبقة الأولي.



وأضاف : كانت مهمتنا تأمين قيادة اللواء وجسر شط القناة وتأمين عبور قواتنا من الغرب إلى الشرق، قمت بتدمير 18 دبابة وعربتين مصفحتين منذ بداية الحرب حتى وقف إطلاق النار، ومنعنا تقدم أكثر من 40 دبابة معادية كان العدو دفع بها في هجوم على القوات المصرية، وكانت أطقم العدو الإٍسرائيلي، عليها أطقم من القوات الخاصة، وكان هدفهم، اصطياد أطقم قنص الدبابات المصرية.



وأكد :" كانت نظرة الإسرائيليين في معاركنا معهم، هي نظرة رعب، وخوف في نفس الوقت، ولم يتوقعوا بسالة وكفاءة وقوة الجندي المصري".



فيما اكد اللواء حاتم عبد اللكيف فى كلمته ان الجيش المصرى دائما على قلب رجل واحد ويضرب به اروع الأمثلة فى البسالة والشجاعة .



واضاف الدكتور أيمن مختار السكرتير العام انه من ابناء القوات المسلحة والذى خدم ف الكلية الحربية ٢٥ عاما ورحب بابطال اكتوبر .



واشار المقدم تامر العوضى المستشار العسكرى للمحافظه الى ان القوات المسلحة تقود حربا هذه الايام مثل حرب ٧٣ وذلك للمؤامرات التى تحاك بالوطن من الداخل والخارج وانه يجب علينا حميعا الا ننساق خلف الشائعات التى هدفها اضعاف صورة القوات المسلحة ، ولكن قواتنا المسلحة بخير وامان .



وانتهت الاحتفالية بتقديم فقرات غنائية وطنية وشعرية قدمها العديد من طلبة المدارس الثانوية بنات وجيهان السادات والملك الكامل.