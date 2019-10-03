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رياضة

ترتيب مشرف لـ محمد صلاح في قائمة أغلى لاعب في العالم .. تعرف عليه

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 05:42 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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محمد رشاد
دخل محمد صلاح نجمنا المصرى المحترف فى نادى ليفربول، في صراع شرس مع عمالقة لاعبي كرة القدم فى العالم ، لكن هذه المرة فى قائمة الأغلى على مستوى العالم، والتي احتل صلاح فيها المركز الخامس في القائمة، حيث بلغت قيمته التسويقية 158 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن شركة "KPMG" اعتمدت على 10 عوامل في تحديد قيمة محمد صلاح، أبرزها سن اللاعب ومركزه وجنسيته وعقده الحالي وأداؤه الفردى وحصوله على كروت صفراء أو حمراء وعدد الأخطاء، كما يتم احتساب عدد مبارياته مع المنتخب وقوته التجارية، بالإضافة إلى مستوى فريقه والاستقلالية التي يتمتع بها داخل فريقه والقوة المادية المرتبطة بصفقة انتقال ممكنة.

وأضافت الصحيفة ذائعة الصيت فى إسبانيا، أن الشركة قامت أيضًا بحساب قيم جميع اللاعبين تحديدًا الذين شاركوا أكثر من 450 دقيقة فى الدورى الانجليزى ودورى أبطال أوروبا، والدورى الإسبانى والإيطالى والألمانى والفرنسى والبرتغالى والهولندى، بالإضافة إلى دوريات الدرجة الأولى فى تركيا والبرازيل والأرجنتين وبلجيكا.

وتصدر كيليان مبابى، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسى، قائمة اللاعبين الأكثر قيمة بمبلغ 225 مليون يورو، ويليه زميله نيمار دا سيلفا بقيمة 192.9 مليون يورو والنجم الأرجنتينى ليونيل ميسى 186.6 مليون يورو، والبلجيكي إدين هازارد بقيمة 162 مليون يورو واللاعب المصرى محمد صلاح بقيمة 158 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى مفاجأة من العيار الثقيل تتمثل بخروج كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ونادي يوفنتوس الإيطالي من قائمة اغلى 20 لاعبا في العالم، كذلك جواو فيليكس، نجم أتلتيكو مدريد الإسبانى.

ووفقًا للصحيفة بلغت قيمة كريستيانو رونالدو 89 مليون يورو بينما وصلت قيمة اللاعب الشاب فيليكس نحو 74 مليون يورو.
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