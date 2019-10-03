مجلس الصحفيين يقرر تأسيس صندوق طوارئ

قرر مجلس نقابة الصحفيين، خلال اجتماعه الذى عقد مساء أمس واستمر حتى صباح اليوم الشروع في تأسيس صندوق للطوارئ والحالات الحرجة، لدعم الزملاء الذين يتعرضون لأزمات صحية تتكبد نفقات تفوق قدراتهم وما يقدمه مشروع العلاج من دعم، وغيرها من الحالات الطارئة التي تتطلب الدعم، وتبرع النقيب وأعضاء مجلس النقابة المساهمة في التأسيس بألف جنيه من كل منهم، ومائة جنيه شهريًا لمدة عام.



قرر مجلس النقابة بدأ التأسيس بتبرع 12 ألف جنيهًا ويتم استقطاع خمسين جنيها من كل عضو لمدة عام .



وقال أيمن عبدالمجيد عضو المجلس إنّ الصندوق يمول عبر استقطاع 50 جنيها شهريًا من كل عضو بالنقابة ولمدة عام، على أن يستفيد من الصندوق من يتعرض لأزمة من المساهمين في الصندوق، وتعرض الإجراءات على الجمعية العمومية العادية للنقابة المقرر لها، مارس 2020، لاتخاذ ما تراه مناسبًا من قرارات.



وأوضح عبدالمجيد في بيان أنّ هذه الخطوة تخدم الحالات الحرجة بشكل كبير، وتسهم في دعم إضافي لمن يستنفذ دعم مشروع العلاج، وغيرها من الحالات التي تتعرض لأزمات طارئة، ومن المقرر تشكيل مجلس إدارة للصندوق ولائحة منظمة للعمل، وآليات دعم تمويل الصندوق إلى جانب مبلغ الـ50 جنيهًا الشهري، داعيًا جموع الصحفيين لدعم هذا المشروع.



ووجّه عبدالمجيد الشكر للزميلة فتحية شرياش نائب رئيس تحرير الأخبار المسائي، لتجديدها عرض فكرة الصندوق ومبادرتها، بجمع 250 توقيع من أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين، قائلا إنّ شرياش بدأت جهدا كبيرا بطرحها الفكرة في وقت تزايدت فيه أعباء الصحفيين، وكذا النقيب ضياء رشوان دعم بقوة إنشاء هذا الصندوق مع تزايد الحالات المرضية التي يتكلف علاجها نفقات باهظة.