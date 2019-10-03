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تعليم

جامعة الأزهر بأسيوط تفحص المرضى مجانا.. 7 أكتوبر

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 06:53 م
جامعة الأزهر بأسيوط
جامعة الأزهر بأسيوط تفحص المرضى مجانا 7 أكتوبر بالعيادات
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محمد شحتة
أعلن قسم الباطنة العامة بكلية الطلب بجامعة الأزهر بأسيوط، برئاسة الدكتور هيثم عبدالله، عن بشرى لأهالي أسيوط وهي الكشف المجاني عن أمراض السكر وعمل كافة التحاليل الطبية للسكر والكلى وذلك يومي ٧/ ٨ أكتوبر بالعيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي لطب أزهر أسيوط.

يأتي ذلك حرصا من الجامعة فى خدمة مواطني أسيوط الكرام وتقديم الخدمات الطبية لهم من أجل تحسين صحة المواطنين ونشر الوعي الصحي بين المواطنين.

يتم الكشف، تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر والدكتور أسامة محمد عبد الرؤوف نائب رئيس جامعة الأزهر لوجه قبلي والدكتور مصطفى عبده شتات عميد كلية الطب.
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