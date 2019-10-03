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رياضة

موعد مباراة الزمالك القادمة بالدوري المصري بعد الفوز على المقاصة

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 11:39 م
أحمد هاني
حقق فريق الزمالك فوزًا بهدف دون رد على مضيفه مصر المقاصة في المباراة التي جمعت الفريقين حاليًا على ملعب "استاد السلام" فى إطار الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك القادمة .. تعرف عليها
ويخوض الزمالك المباراة القادمة يوم الأحد القادم الموافق 6-10-2019 ضد نادى مصر على ستاد "بتروسبورت" ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويملك الزمالك فى جعبته 6 نقاط بالفوز في أول مباراتين على كلًا من الاتحاد السكندرى فى الجولة الأولى والمقاصة فى الأسبوع الثانى.

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