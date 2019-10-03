المنتخب السعودي يوافق على خوض مباراة داخل فلسطين.. بيان

أعلنت الهيئة العامة للرياضة السعودية، الموافقة على لعب مباراته ضد المنتخب الفلسطيني ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، على ملعب الشهيد فيصل الحسيني بمدينة رام الله في فلسطين.



وقالت الهيئة العامة للرياضة في بيانها إنها استجابت لطلب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم من أجل لعب المباراة المقرر لها يوم 15 أكتوبر الجاري على ملعب فيصل الحسيني بمدينة رام الله الفلسطينية.



وأكد الأمير عبد العزيز بن تركي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية أن هذا الأمر يأتي تلبية لطلب الاتحاد الفلسطيني، وحرصا على ألا يُحرم المنتخب الفلسطيني من لعب المباراة على أرضه.



وأضاف أن القرار جاء من أجل كذلك الإلتزام بمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتحقيق تساوي الفرص.

