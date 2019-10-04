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رياضة

الزمالك يعلن عن رجل مباراة الفريق أمام مصر المقاصة

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 03:41 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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ياسمين تيسير
أعلن نادي الزمالك عن رجل مباراة الفريق أمس أمام مصر المقاصة والتي انتهت بفوز الفريق بـ هدف نظيف على ملعب استاد السلام في إطار الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز ويرتفع رصيد الفارس الأبيض إلى 6 نقاط.

ونشر الحساب الرسمي لـ الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صوره لـ أحمد سيد زيزو نجم فريق الزمالك، وتم التعليق :" رجل مباراة اليوم هو أحمد سيد "زيزو". "

تغلب فريق الزمالك على مصر المقاصة بنتيجة 1-0 فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب استاد السلام في إطار الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز ويرتفع رصيد الفارس الأبيض إلى 6 نقاط.

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