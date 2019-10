أخبار الفن.. تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة بخصوص محمد رمضان.. وساندي تتحدى أبو تورتة وترتدي فستان زفاف

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:



أغنية جابوا سيرته لـ أصالة تتخطى 14.5 مليون مشاهدة.. فيديو

حققت أغنية الفنانة السورية أصالة نصري، «جابوا سيرته» من ألبومها الجديد الذي يحمل اسم «في قربك»، 14 مليونا و589 ألف مشاهدة، بعد طرح كامل أغاني الألبوم، أمس الأول عبر يوتيوب.

https://www.elbalad.news/4005169



تكة لـ ناصيف زيتون تقترب من 41 مليون مشاهدة.. فيديو

حققت أغنية تكة للفنان السوري ناصيف زيتون، 40 مليونا و997 ألفا، مقتربة من 41 مليون مشاهدة حتى الآن وذلك بعد طرحها في 13 يونيو الماضي عبر يوتيوب.

https://www.elbalad.news/4005172



بكلمات مؤثرة.. كاميلا كابيلو تروج لأغنيتها الجديدة Cry for me

روجت المغنية اللاتينية كاميلا كابيلو لأغنيتها الجديدة cry for me من خلال تغريدة بحسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.

https://www.elbalad.news/4003884





خطبة ابنة الفنان أحمد صيام .. صور

احتفل الفنان أحمد صيام، بخطبة ابنته آية الله على الشاب محمد شوقي، من خارج الوسط الفني، في حضور والدة العروس رانيا فتح الله.

https://www.elbalad.news/4005238



لقاء الخميسي تنشر تيزر أول أغنية من فيلمها الجديد.. فيديو

نشرت الفنانة لقاء الخميسي عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، تيزر أغنيتها الجديدة من فيلم "الفارس والأميرة"، وعلقت على الفيديو: "قريبا جدا".

https://www.elbalad.news/4005245



ساندي تتحدى أبو تورتة وترتدي فستان زفاف

سخرت الفنانة ساندي من القصة الشهيرة لعريس "التورتة"، بصورة لها، ارتدت فيها فستان زفاف.

https://www.elbalad.news/4005248





تركي آل شيخ يفجر مفاجأة بخصوص محمد رمضان.. تعرف عليها

نشر المستشار تركي آل شيخ مالك نادي الميريا الإسباني فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " .

https://www.elbalad.news/4005227