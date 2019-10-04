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فن

أخبار الفن.. تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة بخصوص محمد رمضان.. وساندي تتحدى أبو تورتة وترتدي فستان زفاف

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 04:09 ص
تركى ال الشيخ ومحمد
تركى ال الشيخ ومحمد رمضان
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شيرى نبيل
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:

أغنية جابوا سيرته لـ أصالة تتخطى 14.5 مليون مشاهدة.. فيديو
حققت أغنية الفنانة السورية أصالة نصري، «جابوا سيرته» من ألبومها الجديد الذي يحمل اسم «في قربك»، 14 مليونا و589 ألف مشاهدة، بعد طرح كامل أغاني الألبوم، أمس الأول عبر يوتيوب.
لمزيد من التفاصيل
https://www.elbalad.news/4005169

تكة لـ ناصيف زيتون تقترب من 41 مليون مشاهدة.. فيديو
حققت أغنية تكة للفنان السوري ناصيف زيتون، 40 مليونا و997 ألفا، مقتربة من 41 مليون مشاهدة حتى الآن وذلك بعد طرحها في 13 يونيو الماضي عبر يوتيوب.
لمزيد من التفاصيل
https://www.elbalad.news/4005172

بكلمات مؤثرة.. كاميلا كابيلو تروج لأغنيتها الجديدة Cry for me
روجت المغنية اللاتينية كاميلا كابيلو لأغنيتها الجديدة cry for me من خلال تغريدة بحسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.
لمزيد من التفاصيل
https://www.elbalad.news/4003884


خطبة ابنة الفنان أحمد صيام .. صور
احتفل الفنان أحمد صيام، بخطبة ابنته آية الله على الشاب محمد شوقي، من خارج الوسط الفني، في حضور والدة العروس رانيا فتح الله.
لمزيد من التفاصيل
https://www.elbalad.news/4005238

لقاء الخميسي تنشر تيزر أول أغنية من فيلمها الجديد.. فيديو
نشرت الفنانة لقاء الخميسي عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، تيزر أغنيتها الجديدة من فيلم "الفارس والأميرة"، وعلقت على الفيديو: "قريبا جدا".
لمزيد من التفاصيل
https://www.elbalad.news/4005245

ساندي تتحدى أبو تورتة وترتدي فستان زفاف
سخرت الفنانة ساندي من القصة الشهيرة لعريس "التورتة"، بصورة لها، ارتدت فيها فستان زفاف.
لمزيد من التفاصيل
https://www.elbalad.news/4005248


تركي آل شيخ يفجر مفاجأة بخصوص محمد رمضان.. تعرف عليها
نشر المستشار تركي آل شيخ مالك نادي الميريا الإسباني فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " .
لمزيد من التفاصيل
https://www.elbalad.news/4005227
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بكلمات مؤثرة.. كاميلا كابيلو تروج لأغنيتها الجديدة Cry for me

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