جيوبولتكس الذكاء الاصطناعي



في حين أن كل ابتكار تكنولوجي جديد يطالب بأرضه للتقدم الاقتصادي في النظام البيئي البشري الذي له تداعيات كبيرة عبر الفضاء الإلكتروني و / أو الفضاء الجغرافي و / أو الفضاء (CGS) ، فإن ظهور الذكاء الاصطناعي (AI) لم يقوض فقط نماذج الحوكمة والإدارة والنمو ، لكنه كسر أيضًا جميع الحواجز التي تعترض الحدود التي حددها صناع القرار الإنساني. بالإضافة إلى ذلك ، فهي تشوش الحدود بين الذكاء البشري والذكاء الآلي ، والحدود بين الإنسان والآلة والواقعية ووما هو مزيف .ونتيجة لذلك ، فإن ديناميكيات السلطة تتحول من الدول والبشر تمامًا إلى الخوارزميات(وهى مجموعه القواعد الريضايه والمنطقيه والميسلسله لحل مشكله ما والاتى على اساسها يتم كتابه اللغه االكبيوتريه والكود) وهي تحدد المعايير التي تم وضع إطار الجغرافيا السياسية عليها - وبالتالي تهديد أسس السلام والأمن العالميين.منذ بداية العصر التكنولوجي ، ساعدت كل فكرة جديدة والابتكار والاختراع البشر عبر الدول في دخول حقبة جديدة من النمو الاقتصادي ، وتغيير أساسيات الدول المعنية وأمنها. في هذا العصر الجديد من الذكاء الاصطناعي (AI) أيضًا ، فإن ثورة وتطور النظم الإيكولوجية البشرية في الفضاء الإلكتروني والجغرافيا والفضاء (CGS) أمر لا مفر منه. لذا ، نظرًا لأن الدول بدأت بالفعل في الشعور بتأثير أنظمة الذكاء الاصطناعي الناشئة ، فإن السؤال هو كيف ستحدد اتجاهات الذكاء الاصطناعى المسار العالمي وتحدده في السنوات القادمة؟ يبدو أن العوامل الجيوسياسية ستلعب على الأرجح دورًا حاسمًا في هذه العملية.

بينما يجلب الذكاء الاصطناعى لكل دولة إمكانات كبيرة ، فإنه يجلب أيضًا تحديات جيوسياسية كبرى لا تؤثر على الأمن القومي فحسب ، بل تؤثر أيضًا على أسس أمن الإنسانية . يقودنا ذلك إلى تقييم بعض الأسئلة المهمة: كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تعريف القوة؟ ما هي العواقب الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية للتقدم في الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي؟ ما هي ابتكارات الذكاء الاصطناعي ، بما في ذلك التقدم في الأجهزة والبرمجيات وقوة المعالجة وأكثر من ذلك ، والتي تشكل مخاطر أمنية استراتيجية متزايدة؟ كيف يمكن للدول الاستعداد لأي تهديدات أمنية وجودية محتملة؟نظرًا لأن الذكاء الاصطناعي يمنح المبدع / المطور القدرة على خلق الصراع والسيطرة عليه على جميع المستويات ، فإن السباق على البنية التحتية والبيانات والاستخبارات مستمر من أجل التفوق الاقتصادي والأمني. في حين لابد أي دولة ان تكون مستعدة بأي شكل من الأشكال للثورة المستمرة والتطور الذي نشأ بسبب تطور ساحة المعركة للذكاء الاصطناعي. يشارك اللاعبون بالفعل في ترساناتهم الحربية بالكامل (بما في ذلك جميع أسلحة الحرب التقليدية: النووية والبيولوجية والإلكترونية وغيرها) لمحاربة المجهولين في ساحة معركة الذكاء الاصطناعي. من المهم أن نفهم وتقييم من هم اللاعبون في ساحة معركة الذكاء الاصطناعي وما يسيطرون عليه (أسلحة الحرب التقليدية وكذلك أسلحة الحرب المدمجة) وما هي الآثار الجيوسياسية.

يعمل الذكاء الاصطناعي على تغيير ميزان القوى ، ويبدو أن هذه الحقيقة الناشئة الجديدة لكل أمة لنفسها تمثل حدثًا مزعزعًا جدًا للسلام والأمن العالمي ومستقبل البشرية. في حين تستمر تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتعلم العميق و والمتزايد في تسريع وتيرة الثورة التكنولوجية وهي في طريقها إلى تغيير جذري ليس فقط الحياة على الأرض للبشر في الفضاء الجيولوجي - ولكن أيضًا في الفضاء الإلكتروني والفضاء . علما ان التحول لمتغير القوة السياسية هو مصدر قلق كبير.الذكاء الاصطناعي يقود تحولات هائلة عبر الدول. بما أن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على إعادة تعريف العلاقات بين الأمم ، بين الإنسان والآلة ، وبين الأرض والكون ، فما الذي سيتغير؟ بادئ ذي بدء ، هو مصطلح الجغرافيا السياسية ، ذات الصلة الآن منذ أن انتقلنا إلى ما وراء الفضاء وتوسيع النظام البيئي البشري إلى الفضاء الإلكتروني والفضاء. ربما حان الوقت لصياغة مصطلح السياسةCGS (نظام السنتميتر-الثانيه من الوحدات، وهو بديل النظام للزمن – الوحدات الميكانيكيه للزمن.)

ما هي الافتراضات التقليدية حول مستقبل السياسة ، داخل الحدود الوطنية وعبرها ، التي تواجهها الذكاء الاصطناعى؟كيف ستقوم الذكاء الاصطناعى بتغيير العلاقات السياسية وهل ستؤدي إلى نشر القوة السياسية أو سيطرة الدولة الكاملة؟هذا يقودنا إلى سؤال مهم: بما أن الذكاء الاصطناعي يعرقل النظام البيئي البشري بشكل أساسي عبر CGS ، هل ستستمر فكرة التحالفات الوطنية أو حتى السيادة؟

لقد قيل أن المسار التكنولوجي للأمة على مر السنين قد تم تحديده من خلال جغرافيا وبنية تحتية موجودة في الفضاء الجغرافي. هذا يتغير بسرعة ويتم استبداله بالبنية التحتية الرقمية والبيانات الرقمية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي سريعة التطور ، مما يجبرنا على إعادة تقييم ما إذا كانت الجغرافيا لا تزال تلعب أي دور ذي صلة في مسار الدولة.كما نرى عبر الدول ، بالكاد يوجد بضع عشرات من الدول لديها نوع من استراتيجية الذكاء الاصطناعى (أستراليا ، كندا ، الصين ، الدنمارك ، مفوضية الاتحاد الأوروبي ، فنلندا ، فرنسا ، ألمانيا ، الهند ، إيطاليا ، اليابان ، كينيا ، ماليزيا ، المكسيك ، نيوزيلندا ، منطقة شمال البلطيق ، بولندا ، روسيا ، سنغافورة ، كوريا الجنوبية ، السويد ، تايوان ، تونس ، الإمارات العربية المتحدة ، المملكة المتحدة والولايات المتحدة). ماذا عن الدول المتبقية؟ ما هي العوامل المحددة لمتى وما إذا كانت الأمة ستتبنى الذكاء الاصطناعي وكيف ستغير مسارها الاستراتيجي؟ بالنسبة للدول المتبقية ، هل يفتقرون إلى البنية التحتية الرقمية ، وقيادة الفكر ، والموارد البشرية ، وتوافر رأس المال ، وأنظمة التعليم ، والقبول الاجتماعي ورؤية لتقدم منظمة العفو الدولية وتطويرها بالنسبة لدولهم؟هذا مهم للتقييم لأن فهم العلاقة بين اتجاهات الذكاء الاصطناعي و المؤهلات الوطنيه والجغرافيا السياسية أمر أساسي لفهم مستقبل البشرية. سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف الدول ستواجه تطور غير المتكافئ للتكنولوجيا AI عبر كلية الدراسات العليا وعما إذا كانت اللامركزية الناشئة من الموارد AI وخيارات صناع القرار سوف تتقاطع لخلق مسارات مختلفة لمستقبل ومستقبل الأمة وإنسانية.

نظرًا لأن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعطل العملية التي تتطور بها الدول ، فسيكون ذلك أمرًا بالغ الأهمية في تحديد المسارات الوطنية. إن الدول التي لديها أفضل فرصة حتى لمقاربة هذا الإنجاز هي تلك التي لديها ثروة من رأس المال البشري للذكاء الاصطناعى تحت تصرفها ، مثل الولايات المتحدة والصين والعديد من الدول المتقدمة الأخرى وحتى الهند .إذن ، كيف ستؤثر الموارد على اتجاهات تطوير الذكاء الاصطناعي للدول التي لديها البنية التحتية الرقمية والرؤية والاستراتيجية اللازمة؟ الموارد البشرية هي في صميم تطوير الذكاء الاصطناعى ، خاصة عندما توفر تقنيات القياس الآلي الآلي بالفعل مراقبة دقيقة للبشر ، وتقنية التعرف على الوجه الآلية في طريقها إلى مراقبة المواطنين الصينيين ، وأصبحت الذكاء الاصطناعي بالفعل تصنع كل شيء بذكاء وسلاح حربي . يقودنا هذا إلى سؤال مهم: نظرًا لأن العديد من الدول لا تزال تعتمد على النماذج الاقتصادية يوم أمس ، كيف ستلعب الذكاء الاصطناعى دورًا في إنشاء نماذج نمو جديدة؟ من - أو ماذا - سوف نسمح بالتحكم في الخوارزميات التي سيكون لها سيطرة كبيرة على النظام البيئي البشري في الفضاء الإلكتروني ، والفضاء الجغرافي ، والفضاء؟الواقع اليوم هو أننا مع اقترابنا من الذكاء الاصطناعي الذي يتجاوز الذكاء البشري ومن المحتمل أن نكون قادرين على إدارة الشركات بأكملها من تلقاء نفسها ، سيكون هناك تحول أساسي في هيكل الأمم. سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف ستدير الدول نموذج النمو الاقتصادي المتطور ، حيث أصبحت الآلات بشكل متزايد مستقلة عن التأثير والتحكم البشريين ، مما يهدد نموذج الأمن الذي كانت الدول تعتمد عليه.





