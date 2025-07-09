المشدد 5 سنوات لعاطل سرق شابا بالإكراه في الجيزة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، عاطلا، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لاتهامه بالسرقة بالإكراه فى منطقة الجيزة.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم "ي. ع." بدائرة قسم شرطة الجيزة، سرق المنقولات والمبلغ المالي المبينين بالأوراق والمملوكين للمجني عليه "محمد م."، عن طريق الإكراه حال سيره بالطريق العام ليلًا، بأن شهر في وجهه سلاحًا أبيضًا، واستعمل القوة معه وتعدى عليه بالضرب، محدثًا به إصابات تمثلت في سحجات أعلى الجبهة واليد اليسرى والساق، وفقًا لما ثبت بالتقرير الطبي المرفق.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم تمكن بذلك من شل قدرة المجني عليه على المقاومة، إلا أن أثر جريمته قد خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو ضبطه من قبل الأهالي أثناء ارتكاب الواقعة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم أحرز سلاحًا أبيض "كتر" دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو حمله، ودون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية، بالمخالفة لأحكام القانون.