حد الحرابة.. مطالبات بإعدام 45 شخصا بتهم الإرهاب في السعودية

طالبت النيابة العامة السعودية بتطبيق حد الحرابة ضد خلية متهمة بارتكاب أعمال إرهابية خطيرة تتكون من 45 شخصا.



وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن المحكمة الجزائية المتخصصة عقدت أمس الخميس أولى جلساتها "لمحاكمة خلية إرهابية مكونة من 45 إرهابيا تورطت في تفجير المساجد واغتيال رجال الأمن.



ووجهت لأعضاء التنظيم تهما عدة، وشملت اتهامات المدعى عليه الأول استباحته الدماء المعصومة باعتقاده بوجوب قتل رجال أمنها وطائفة من مواطنيها، والخروج المسلح على جماعة المسلمين والتحريض وتنفيذ خطة التنظيم الإرهابي في القيام بعمليات تفجير وقتل متصاعدة تستهدف المقار الأمنية ورجال الأمن والمواطنين بقصد إثارة الفتنة وتمكين أفراد التنظيم الإرهابي من الدخول والتحرك والانتشار فيها".



وأشارت الصحيفة إلى أن النيابة العامة وجهت في هذه القضية إلى متهم أول لائحة طويلة من الاتهامات منها قيامه "بقيادة عناصر داعش داخل المملكة وتنسيقه بين عناصره وتكليفه لهم بمهمات لخدمة أهداف التنظيم وتوفير الأوكار والدعم المالي والأسلحة والمتفجرات وإعداد تقارير عن سير أعمال خليته وإرسالها لقيادات التنظيم في الخارج، وتلقيه تعليمات قيادات التنظيم".



ويحاكم هذا الرجل أيضا بتهمة المشاركة "في اغتيال رجلي أمن في شرق الرياض وفي تفجير مسجد مركز التدريب لقوات الطوارئ بأبها ونجم عنه استشهاد 15 من رجال الأمن ومقيمين، واشتراكه مع المتهم العاشر في تفجير عبوة ناسفة تستهدف دورية بالقرب من مركز شرطة ضرية وتوثيق ذلك تمهيدا لنشره إعلاميا".



الأمر ذاته سرى على بقية أعضاء الخلية الإرهابية، حيث وجهت إلى كل منهم لائحة مفصلة مطولة بالجرائم المرتكبة والعمليات الإرهابية التي أدوا أدوارا فيها.