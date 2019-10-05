برلماني يشيد بجهود الحكومة في وضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح

أشاد عاطف مخاليف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بجهود الحكومة التي تجلت لتحسين الاقتصاد المصري ما دفع وكالة "موديز" العالمية أن تتوقع وصول نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر نحو 5.6% خلال العام الحالي، متوقعًا أن يصل إلى5.8% خلال 2020، بدعم من قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة وتراجع معدل التضخم، معقبًا:" منظمة عالمية وتصريحاتها قمة في الشفافية والمصداقية".





وأضاف "مخاليف" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القيادة السياسية تقوم بدور مهم جدًا في البرنامج الاقتصادي وتحسين نمو الناتج المحلي مما ينتج عنه ارتفاع في مؤشرات النمو الاقتصادي، برغم الجهود التي تقوم بها الحكومة في حربها مع الإرهاب.





ووجه عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان رسالة للشعب المصري بأن يطمئن ولا يقلق مضيفًا مصر مذكوره في القران الكريم ومحفوظة فهي بلد الأمن والأمان"، مطالبًا الحكومة بتقديم مزيد من الدعم للمواطن المصري أضافة إلى إعادة تخطيط الاستثمار في أملاك الدولة.





يأتي ذلك بعد أن توقعت وكالة "موديز" العالمية أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 5.6% خلال العام الحالي، مرتفعا إلى 5.8% خلال 2020، بدعم من قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة وتراجع معدل التضخم، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.





كما توقعت شركة "موديز إنفيستور سيرفيس" التابعة لوكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية العالمية في تقرير لها اليوم الاثنين، أن يواصل البنك المركزي المصري سياسة خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، بدعم من تراجع معدل التضخم عن المستوى المستهدف.



