أهلي 2001 يفوز على إف سي مصر بخماسية نظيفة في بطولة الجمهورية

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ فوزًا كبيرًا على ضيفه إف سي مصر، بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة السابعة من بطولة الجمهورية.



بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

الدفاع: أحمد سيد عبد النبي – معاذ أنور – يوسف عتمان – محمد أشرف.

الوسط: عربي بدر – محمود صابر – طه محمود – أحمد نبيل “كوكا” – شادي رضوان.

الهجوم: محمد ياسر.



ومع بداية الشوط الثاني أصيب عربي بدر بكدمة في قدمه ليخرج من الملعب ويشارك عمر حجاج بديلًا له، وشارك حسام ياسين بدلًا من محمد ياسر، وأحمد سيد غريب بدلًا من شادي رضوان.



افتتح محمد ياسر التسجيل للأهلي في الدقيقة ٢٧ بتسديدة مباغتة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الأحمر ١ – صفر.



وفي الشوط الثاني قدم الأهلي أداءً هجوميًا رائعًا وسجل ٤ أهداف، عن طريق محمد أشرف الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة ٥٥ من جملة فنية مميزة تألق لاعبو الأهلي في تنفيذها من ركلة حرة غير مباشرة، وأضاف محمد ياسر الهدف الثالث في الدقيقة ٥٩ بضربة رأسية، وسجل شادي رضوان الهدف الثالث في الدقيقة ٦٣ من تسديدة قوية، قبل أن يختتم عمر حجاج خماسية الأهلي في الدقيقة ٨٥ بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.



الفوز بالخماسية جاء كتعويض للهزيمة التي تعرض لها الأهلي في مباراته السابقة أمام طنطا بهدفين لهدف، ورفع رصيده إلى ١٥ نقطة، جمعهم من الفوز في ٥ مباريات والهزيمة في مباراتين، حيث فاز على سموحة ١ – صفر، ثم خسر أمام الزمالك صفر – ١، وفاز على الاتحاد السكندري ٣ – ١، وعلى الجونة ٤ – صفر، وعلى الإنتاج الحربي ١ – صفر، وخسر أمام طنطا ١ – ٢، وفاز على أف سي مصر ٥ – صفر، مسجلًا ١٥ أهداف مقابل ٤ أهداف في مرماه.



ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠١ بالأهلي كلا من أحمد سراج، مديرًا فنيًا وأحمد عبد الظاهر مدربًا عامًا وممدوح عبيد مدربًا وتامر دسوقي مدربًا لحراس المرمى ومحمد راشد المدير الإداري ومحمد إمام طبيب الفريق، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.

