إبداعات أكتوبر.. أمسية شعرية بثقافة الدقهلية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالاتها المتنوعة بذكرى نصر أكتوبر المجيد بمواقع فرع ثقافة الدقهلية، حيث عقد نادى ادب السنبلاوين أمسية شعرية بعنوان "إبداعات اكتوبر" بحضور الشعراء عدي حليمه رئيس نادي الادب، علي بدر، محمد ابو المعاطي، د. ليمان عوض، محمد فتحي السيد وغيرهم، وتم الاستماع الي المواهب الشابة ومنهم ملك رمضان، وتوالت القصائد الشعرية للشعراء رمضان محمد وقصيدة الحكم للشارع، مني عوض وقصيدة سطور، جني صبري وقصيدة فلسطيني، كما نظم نادى ادب بيت ثقافة شربين محاضرة بعنوان "اكتوبر شهر الانتصارات" حاضرها فرج مجاهد ومحمد السلاب، أوضح ان هذا الشهر استردت مصر السيادة الكاملة على قناة السويس وجميع الأراضي في شبه جزيرة سيناء واسترداد جزء من مرتفعات الجولان السورية بما فيها مدينة القنيطرة وعودتها للسيادة السورية والقضاء على أسطورة أن جيش إسرائيل لا يقهر، وتمهيد الطريق لاتفاقية كامب ديفيد وعودة الملاحة في قناة السويس.





نظم بيت ثقافة بدواى في نفس السياق محاضرة عن "نصر اكتوبر العظيم"، وأضحت ان حرب اكتوبر 73 هي من اشرس واقوى الحروب التى خاضتها مصر مع إسرائيل، وادركت العسكرية المصرية اهمية استرجاع الارض المسلوبة.



