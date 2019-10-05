احذر يا أهلي.. ميدو يكشف عن عقبة للمارد الأحمر أمام أسوان.. فيديو

أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني لمصر المقاصة، أن الأهلي سيعاني أمام أسوان بسبب سوء الملعب.



وقال ميدو خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "ستاد السلام من أفضل الملاعب في مصر، وكنت اتسائل مع ميتشو وأمير مرتضى قبل مباراة الزمالك والمقاصة لماذا لا يلعبوا عليه وذهبوا لبرج العرب".



واختتم : "بعكس ملعب أسوان السئ للغاية، الأهلي سيعاني غدا بسبب هذا الملعب، يجب أن تتدخل الوزارة لإصلاحه".

