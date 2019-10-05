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أخبار العالم

الأمير هاري يقاضي أصحاب صحف بسبب اختراق هاتفه

السبت 05/أكتوبر/2019 - 09:07 ص
صدى البلد
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رويترز
يقاضي الأمير هاري ناشري صحيفتي "صن" و"ديلي ميرور" بسبب ادعاءات باختراق هاتفه في الوقت الذي صعد فيه هو وزوجته ميجان معركتهما ضد صحف التابلويد.

وتأتي خطوة الأمير هاري دوق ساسكس بعد أيام من اتخاذه وميجان إجراءً قانونيا ضد صحيفة مختلفة ردا على ما وصفه "تنمر" بعض قطاعات وسائل الإعلام البريطانية.

وكان الأمير هاري تعرض لعملية تنصت على هاتفه في فضيحة هزت امبراطورية صحف قطب الإعلام روبرت مردوخ وأدت إلى إغلاق صحيفته نيوز أوف ذا وورلد في 2011.

وقالت متحدثة باسم الأمير هاري: "رفعت دعاوى باسم دوق ساكس في المحكمة العليا فيما يتعلق بالتقاط رسائل بريد صوتي بشكل غير قانوني". وامتنعت المتحدثة عن ذكر تفاصيل أخرى بشأن الدعوى.

وأكدت متحدثة باسم مجموعة صحف "نيوز جروب"، ناشرة صحيفة "صن"، إقامة هاري دعوى قضائية.

وكان الأمير هاري قال يوم الثلاثاء إنه وميجان أقاما دعوى قضائية منفصلة ضد صحيفة "ذا ميل أون صنداي" بسبب نشر رسالة خاصة قال محامو ميجان إنه غير قانوني.

وقال الأمير هاري في بيان مشبوب بالعواطف إن أسلوب معاملة قطاعات من الصحافة البريطانية لميجان أعاد إلى الأذهان أسلوبها في التعامل مع أمه ديانا التي لقيت حتفها في حادث تحطم سيارة في 1997 بعد أن طاردها مصورون صحفيون عبر شوارع باريس.

وقال في بيان يوم الثلاثاء: "أكثر ما يخيفني هو أن يعيد التاريخ نفسه. لقد رأيت ماذا يحدث عندما يجري تحويل شخص أحبه إلى سلعة إلى الحد الذي لم يعد يُعامل أو ينظر إليه كشخص حقيقي. فقدت والدتي والآن أرى زوجتي تسقط ضحية لنفس القوى العاتية".
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