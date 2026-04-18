هل يجوز لأمي أن تُكرهني على الزواج من رجل لا أريده؟ .. الإفتاء تجيب
دعاء أول أيام ذو القعدة لتفريج الكرب.. أدركه بـ 7 كلمات
مسح كوني مذهل يرسم أدق خريطة للفضاء.. 47 مليون مجرة في صورة ثلاثية الأبعاد للكون| إيه الحكاية
نتنياهو: لولا العمليات العسكرية لامتلكت إيران سلاحا نوويا
لقاء عربي - تركي يبحث تطورات القضية الفلسطينية وجهود وقف الحرب بغزة
الأهلي سيخسر كثيرا.. شوبير يكشف مصير عودة رضا سليم في الصيف
شتلات ومنظومات ري وبطاريات دواجن.. حزمة دعم عاجلة لمتضرري السيول بسيناء
لمواجهة التحديات المائية.. وزير الري يتابع المشروعات الممولة دوليًا لتعزيز كفاءة إدارة المياه
تطورات أزمة زيزو والزمالك .. مفاجأة في ظهور مستند جديد
ضربات متتالية لقائمة الفراعنة.. 10 نجوم خارج حسابات منتخب مصر في مونديال 2026
الإيدز تحت المجهر.. أعراض مبكرة تحذر منها منظمة الصحة العالمية وطرق الوقاية
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة أحد الطرق خارج مسار زيارته بشمال سيناء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

استمرار حملات التفتيش للتأكد من انضباط العمل بالأحياء والمراكز والمدن

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

 في إطار النهج الرقابي الصارم الذي تتبناه وزارة التنمية المحلية والبيئة لضمان انضباط منظومة العمل المحلي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين..

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، عن قيام لجنة من قطاع التفتيش والرقابة وتقويم الأداء بالمرور الميداني المفاجئ خلال الأسبوع الثاني من شهر أبريل الجاري على عدد من مراكز ومدن محافظة المنوفية.

وأشار التقرير الذي تلقته منال عوض، من المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش والرقابة حول نتائج المرور الميداني لمتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومراجعة أعمال المحافظة ورصد أية مخالفات أو تقصير في الأداء ، حيث تضمنت محاور التفتيش مراجعة أداء المركز التكنولوجي وسرعة إنهاء طلبات المواطنين وفحص ملفات التراخيص والمتغيرات المكانية و ملفات التصالح على بعض مخالفات البناء وفحص ملفات التقنين والإجراءات المتخذة ضد المتعدين على أملاك الدولة وفحص الإجراءات المتخذة حيال وقف مخالفات البناء ميدانيا وقانونيا ومتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية ومتابعة منظومة النظافة والإنارة والطرق والإشغالات والتفتيش المالي والإداري والمخازن والحملات الميدانية.

وأوضح التقرير ، أن نتائج المرور الميدانى أسفرت عن تنفيذ عدد (18) حالة إزالة على مستوي مراكز ومدن المحافظة في ( حي غرب شبين الكوم- بركة السبع - قويسنا) وذلك للبناء دون الحصول على ترخيص بناء داخل الحيز العمرانى ، وتم الانتهاء من عدد (327) طلب متأخر بالإدارات الخلفية بالمراكز التكنولوجية ، وإخطار العميل بالاستلام والانتهاء من تسليم عدد (48) طلب للمواطنين.

كما أشار التقرير إلى أنه تم استرجاع عدد من طلبات التصالح لعدم استكمال الإجراءات وإعادتها إلى اللجنة الفنية لإعادة النظر فيها ، كما تم إرسال عدد (28) خطابات مسجلة ورسائل SMS للمواطنين أصحاب ملفات التصالح للحث على استكمال أعمال التصالح لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ، بالإضافة إلى ️تنفيذ عدد (3) حمالات لإزالة الاشغالات من الشوارع الرئيسية وإخلاء الارصفة للمارة وذلك على مدار ثلاثة أيام بشوارع بمراكز ومدن المحافظة ، والتي  أسفرت عن رفع العديد من الاشغالات وايداعها بمخازن مراكز ومدن المحافظة وتنفيذ عدد (3) حملات برئاسة رؤساء المراكز والمدن بنطاق  المحافظة للمرور على المحال التجارية وأسفرت عن قلق وتشميع العديد من المحال التجارية الغير مرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

كما تم التوجيه بسرعة إصدار تراخيص البناء المقدمة من المواطنين واستكمال إصدار الحيز العمراني والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية لعدد من مدن المحافظة وسرعة الانتهاء من أعمال الرصف والتعامل مع المخلفات الصلبة الموجودة داخل المحطة الوسيطة .

وأكدت الدكتورة منال عوض ، على استمرار حملات التفتيش المفاجئة بالمحافظات، للتأكد من انضباط العمل داخل الأحياء والمراكز والمدن، وتحقيق الانضباط الإداري ومتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أى مخالفات تُرصد خلال المرور الميداني.

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

يورتشيتش

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 19 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟

صواريخ إيران على الإحتلال

أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يُجهزان لعودة الحرب على إيران

الإجازات الرسمية 2026 في مصر حتى منتصف العام بالتفصيل

الإجازات الرسمية 2026 في مصر حتى منتصف العام .. بالتفصيل

محافظ المنوفية

أنقذ الفتاة من الغرق.. محافظ المنوفية يكرم شاب ويهديه درع المحافظة ومكافأة مالية تقديراً لشجاعته

صورة موضوعية

تعليم البحر الأحمر تعتمد نتائج تظلمات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول

صورة موضوعية

حملة بيطرية لضبط الكلاب الضالة وتعقيمها ضمن خطة مكافحة السعار بالغردقة

بالصور

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم

زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

المزيد