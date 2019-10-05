دعاء التوفيق.. تعرف عليه لتيسير العمل والرزق

دعاء التوفيق فى العمل والرزق وأمور الحياة كلها يأتي بعد الإخلاص لله – تعالى-، والتوكل عليه، وكثرة الدعاء، واللجوء إليه في الأمور كلها بدعاء التوفيق؛ فمن ينال توفيق الله يصل لأعلى المراتب، ومن أعلى وأولى مراتب التوفيق التى ينعم الله بها على عباده هو: حب الإيمان والطاعة، وكره المعاصى والكفر، وتوفيق الله للعبد مما لا غنى عنه أبدًا خاصة فى هذه الحياة؛ لذا تقدم لكم « صدى البلد» أدعية التوفيق لتيسر العمل والرزق وكافة الأمور..



دعاء التوفيق

التوفيق نعمة من الله -عز وجل-، ومن الأدعية النافعة للتوفيق:



-« اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى -عليه السلام-، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود -عليه السلام-، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ياعلام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم».

-«اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارًا، لك ذكارًا، لك مخبتًا إليك أوّاها منبيًا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبّت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري».

-«لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين».

-«اللهم إني أعوذ بك أن أَضل أو أُضل، أو أَزل أو أُزل، أو أَظلِم أو أُظلم، أو أَجهل أو يُجهل علي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن سهلًا إذا شئت سهلًا».

-« اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا، وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، في بابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم».

- «اللهم أسألك أن تيسّر لي هذا الأمر وتجعل الخيرة في ذلك إنك على كل شي قدير. اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا».

-«رب اشرح لي صدري، ويسّر لي أمري، واحلل عقدةً من لساني، يفقهوا قولي».



أسباب استجابة الدعاء

إن من أهم الأسباب لاستجابة الدعاء ما يأتي:



- تحرّي الحلال من الطعام والشراب والباس

- الإخلاص لله -عز وجل-.

- الصدق مع الله- عز وجل-.

- حسن الظن بالله –تعالى-.

- تحقيق الإيمان والاستجابة لأمر الله -عز وجل- ولرسوله- صلى الله عليه وسلم-.

- التقرب إلى الله بالنوافل.

- كثرة الدعاء في الرخاء.

- الدعاء بأسماء الله الحسنى.

- التوسل والخضوع والتذلل بين يد الله- سبحانه-.



أسباب عدم التوفيق في أمور الحياة

- عدم الإخلاص في النية، والسخط وعدم الرضا بما أعطى الله الإنسان ورزقه من النعم.

- حب الدنيا وتفضيلها على الآخرة، والإعجاب بما عمله الإنسان والتفاخر به.

- عدم اللجوء إلى الله، والتواكل عليه.

- سوء الظن بالله – عز وجل- .

-عقوق الوالدين.

-الحسد والحقد والكبر والرياء.



ومن الجدير بالذكر أن تيسير أمور الدنيا ليس بالضرورة أن يكون دليل على رضا الله –تعالى-، وذلك لقوله – عز وجل-: «فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ».







