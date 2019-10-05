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رياضة

قبل موقعة اليوم.. تعرف على تاريخ المواجهات بين وادي دجلة والإسماعيلي

السبت 05/أكتوبر/2019 - 10:12 ص
الإسماعيلي
الإسماعيلي
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حبيبة معتز
يستضيف ملعب بتروسبورت مساء اليوم، السبت، مباراة من العيار الثقيل بين فريقي وادي دجلة "صاحب الأرض" ونظيره النادي الإسماعيلي، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل وادي دجلة لقاء اليوم، وهو يبحث عن الفوز وتحقيق أول ثلاث نقاط له ببطولة الدوري، بعد الخسارة أول جولة أمام طنطا بهدف نظيف والتعادل في الجولة الثانية أمام حرس الحدود بهدفين لمثلهما، وجمع الفريق الملقب بالغزلان نقطة واحدة في أول جولتين محتلا بهما المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري. 

علي الجانب الآخر يدخل الإسماعيلي لقاء اليوم وهدفه تعويض الجماهير عن خسارة لقاء ديربي القناة أمام المصري البورسعيدي الجولة الماضية بنتيجة (3-1)، واحتلاله المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط بعد فوزه بهدف نظيف في الجولة الأولى أمام الجونة بالغردقة.

ويرصد " صدى البلد " تاريخ مواجهات الإسماعيلي ووادي دجلة قبل الموقعة المنتظرة اليوم:

دائما ما تكون مباريات الإسماعيلي أمام وادي دجلة عامرة بالإثارة والتشويق، حيث يصعب التكهن بنتيجة المباراة أو بمن حظوظه أقوي في الفوز حيث أن الندية متواجدة في جميع مواجهات الفريقين.

تاريخيا التقى الفريقان في 15 مباراة بكل البطولات، ويتفوق الدراويش علي الغزلان حيث فاز الفريق الأصفر في 7 مواجهات مقابل 4 انتصارات حققهم الفريق الدجلاوي، بينما سيطر التعادل على 4 مباريات بين الفريقين. 

علي المستوي التهديفي سجل لاعبو النادي الإسماعيلي 15 هدفًا في شباك الغزلان، بينما نجح فريق دجلة في إحراز 16 هدفًا في مرمى الدراويش. 

أول لقاء جمع الفريقين كان في موسم 2010-2011، وانتهت المباراة التي أقيمت علي ملعب الإسماعيلية بفوز الدراويش بنتيجة (1-0) أحرزه النجم عمرو السولية قبل النهاية بـ 9 دقائق. 

وآخر لقاء جمع الفريقين كان في الدور الثاني من مسابقة الدوري في الموسم الماضي، وانتهى اللقاء بفوز فريق وادي دجلة بنتيجة (3-0) تحت قيادة المدرب اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني الحالي للفريق.

تري هل سيستمر تفوق الإسماعيلي في تاريخ المواجهات مع دجلة أم أن الغزلان سيكونوا في الميعاد؟
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