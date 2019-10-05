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منوعات

آبل تعترف بوجود عطل كارثي بأجهزة iphone 6s و 6s plus

السبت 05/أكتوبر/2019 - 09:35 ص
أجهزة iphone 6s
أجهزة iphone 6s
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أ ش أ
اعترفت شركة صناعة التكنولوجيا الأمريكية "آبل"، بوجود عطل كارثي يصيب أجهزة آيفون 6 إس وآيفون 6 إس بلس.

وذكرت الشركة - في بيان لها أوردته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية اليوم السبت - "أن بعض أجهزة آيفون 6 إس وآيفون 6 إس بلس قد لا تعمل بسبب عطل يصيب الأجهزة، وتؤثر هذه المشكلة على الأجهزة التي تم تصنيعها بين أكتوبر عام 2018 إلى أغسطس 2019 ولها أرقام متسلسلة متوالية" .. مؤكدة أنها ستصلح هذه المشكلة مجانا.

ويعتبر جهاز آيفون 6 إس له أهمية خاصة في تاريخ آبل، فقد كان آخر خط إنتاج أجهزة آيفون التي كانت مزودة بمقبس سماعة الرأس التي تم إلغاؤها بدءا من إصدار آيفون 7 في 2016.

وكانت تقارير إخبارية قد أشارت إلى أن أجهزة آيفون 6 تتميز باستعمال جيد طويل الأمد، وأن الحل المجاني الذي وفرته آبل مؤخرا يمنح حامليه فرصة أكبر لتفضيل الشركة على شركات تكنولوجية أخرى.

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