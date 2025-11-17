من له يُعطى فيزداد.. القس مينا باسيليوس يقدم عظة الأحد

أذيعت، أمس، كلمة روحية للأب القس مينا باسيليوس، كاهن كنيسة الكاروز القبطية بالقاهرة الجديدة، عبر قناة ON التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك ضمن برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

عظة الأحد الأسبوعية

وتناول الأب القس في كلمته قراءات قداس الأحد الأول من شهر هاتور، متوقفا عند موضوع إنجيل اليوم حول "تفسير مثل الزارع" الوارد في إنجيل القديس لوقا الإصحاح الثامن، مؤكدا احتياج الإنسان الدائم لكلمة الله حتى تنقي القلب وتثمر الحياة الروحية، مستشهدًا بقول الكتاب المقدس:

"لِأَنَّ كُلَّ مَنْ لَهُ يُعْطَى فَيَزْدَادُ" (متّى ٢٥: ٢٩).

وأوضـح الأب القس مينا باسيليوس أن كلمة الله لا تُغير الإنسان ما لم يستقبلها القلب بتواضع واستعداد حقيقي، كما لا يمكن أن تنمو البذرة إذا سقطت على أرض قاسية أو محاطة بأشواك الهموم والانشغالات.