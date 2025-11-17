قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
خالد النبوي: الغرور لا مكان له في قلب أي فنان
أخطر الجرائم الاقتصادية| عقوبات صارمة وحزم قانوني في قضايا غسل الأموال
هل صلاة العشاء قبل الفجر بدقائق حرام؟.. 20 حقيقة لمن يؤخرها
موعد افتتاح محطة مترو المتحف المصري الكبير.. تفاصيل
عقوبة الشيك بدون رصيد.. متى يسقط الحكم بخطوات وإجراءات قانونية صحيحة؟
ترامب: معاقبة أي دولة تتعامل مع روسيا.. ومحادثات قريبة مع رئيس فنزويلا
ماذا تفعل بعد صلاة الفجر؟.. 5 أعمال أمر بها الرسول
أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الإثنين
الخارجية الأمريكية تصنف مجموعة تابعة لرئيس فنزويلا كمنظمة إرهابية
انتهاكات إسرائيل مستمرة.. قصف مدفعي لا يتوقف ونهب للقطع الأثرية وارتفاع حصيلة الشهداء
أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد جناح شركة اورنچ مصر بمعرض Cairo ICT

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
أحمد عبد القوى

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مساء اليوم الأحد، جناح شركة أورنچ مصر خلال مشاركتها في الدورة التاسعة والعشرين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT». 

وكان في استقبالهما هشام مهران، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورنچ مصر، والذي قدّم عرضًا شاملًا حول أحدث إنجازات الشركة في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وخلال الجولة، استعرض مهران أمام رئيس مجلس الوزراء تجربة أورنچ الرائدة في التعاون مع النيابة العامة ، في تقديم خدمات المرور والأسرة والنيابة الجنائية عبر تطبيق «My Orange»، بما يتيح للمواطنين طلب الخدمات وسداد الرسوم ومتابعتها إلكترونيًا بسهولة وسرعة. 

كما شرح منظومة «اسأل مريم»، أول مساعد افتراضي بالذكاء الاصطناعي في المطارات المصرية، القادر على التفاعل بعده لغات، وتقديم معلومات فورية للمسافرين

وحلول «Sara AI» الخاصة بقطاع السياحة، إلى جانب استعراض أبرز ابتكارات الشركة في تكنولوجيا المنازل الذكية، مؤكدًا أن أورنچ تعمل على توظيف الذكاء الاصطناعي بطريقة عملية ومستدامة لصالح المجتمع والاقتصاد المصري.

إضافة إلى حلول التعليم الذكي ومنها الفصول الدراسية التفاعلية المعتمدة على الشاشات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.د، وأيضا الروبوت الصناعي بتقنية 5G المُخصص لخطوط التجميع، بما يعزز السرعة وكفاءة الإنتاج.

جدير بالذكر أن أورنچ مصر

تشارك هذا العام باعتبارها الراعي الرسمي لمعرض ومؤتمر Cairo ICT 2025 في نسخته التاسعة والعشرين، والذي يقام تحت شعار «الذكاء الاصطناعي في كل مكان AI Everywhere».

