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حوادث

طالبه بدفع إيجار الشقة فمزق جسده بالمطواة فى بنها

السبت 05/أكتوبر/2019 - 10:55 ص
طالبه بدفع إيجار
طالبه بدفع إيجار الشقة فمزق جسده بالمطواة فى بنها
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إبراهيم الهوارى
مزق سائق جسد عامل بالمطواة بسبب قيام الأخير بطلب إيجار الشقة من الأول تم ضبط المتهم ونقل المصاب إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إشارة من مركز شرطة بنها من مستشفى بنها الجامعى بوصول سيد م م " عامل دليفرى ومقيم وروره – دائرة المركز مصاب ( جرح نافذ بالبطن ) وتم حجزه للعلاج.

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبسؤال المصاب اتهم خالد س ط سائق بالتعدي عليه وإحداث إصابته وذلك بسبب تأخر المتهم في سداد قيمة إيجار الشقة سكنه بالعقار ملك والد زوجة المصاب وحال معاتبته ومطالبته بدفع الإيجار حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض "مطواه " محدثا إصابات.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم في الواقعة والتحفظ عليه.
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