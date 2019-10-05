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أخبار العالم

العراق يرفع حظر التجول في بغداد وارتفاع عدد قتلى الاضطرابات إلى 72

السبت 05/أكتوبر/2019 - 12:38 م
صدى البلد
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رويترز
رفعت السلطات العراقية اليوم السبت، حظر التجول الذي فرضته قبل أيام في بغداد وتحداه المحتجون بينما ارتفع عدد القتلى جراء الاحتجاجات المناهضة للحكومة إلى 72 شخصا.

وعادت حركة المرور إلى طبيعتها في العاصمة وعم الهدوء الشوارع والميادين الرئيسية. وتغلق حواجز خرسانية المناطق التي تجمع فيها المحتجون بالآلاف واشتبكوا مع الشرطة خلال الأيام الماضية.

وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، وهي منظمة شبه رسمية، إن قوات الأمن احتجزت مئات الأشخاص بتهمة التظاهر ثم أطلقت سراح معظمهم.

وقال مراسلون من رويترز إن قناصة من الشرطة أطلقوا النار على المحتجين أمس الجمعة مما يصعد الأساليب العنيفة التي تستخدمها قوات الأمن والتي شملت إطلاق الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع ومدافع المياه.

واتهمت قوات الأمن مسلحين والاندساس وسط المحتجين لإطلاق النار على الشرطة .وقُتل عدد من أفراد الأمن.

وبدأت الاحتجاجات على التوزيع غير العادل لفرص العمل ونقص الخدمات والفساد الحكومي يوم الثلاثاء في بغداد ثم انتشرت على نحو سريع إلى بقية المدن العراقية خاصة في الجنوب.

وهذه أكثر الاحتجاجات دموية بالعراق منذ الإعلان عن هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في 2017 وتسببت في هزة لحكومة عادل عبد المهدي التي تولت السلطة قبل عام.

واستجابت الحكومة للاحتجاجات بوعود إصلاح غامضة والتي لن تهدئ المحتجين على الأرجح.

ودعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الذي يحظى بشعبية واسعة ويسيطر على كتلة كبيرة في البرلمان، أمس الجمعة إلى استقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة.

وأعلنت كتلة برلمانية كبيرة أخرى على الأقل تحالفها مع الصدر ضد الحكومة.

ومن المنتظر أن يجتمع البرلمان اليوم السبت لمناقشة مطالب المحتجين. وأعلنت الكتلة التابعة للصدر أنها ستقاطع الجلسة.
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